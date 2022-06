'Moj dečko jako je loš u krevetu, naš seksualni život je prava katastrofa!'

– Volim svog dečka, ali naš seksualni život je užasan. On ili ne može postići erekciju ili ne može postići orgazam. Što radim krivo? Ja sam žena od 25 godina, a moj dečko ima 28. Zajedno smo dvije godine – napisala je jedna djevojka za The Sun.

U početku veze nisu imali seks tri mjeseca. Onda su otišli na vikend, tako da stvarno nije imao izbora nego imati seks i za nju je to bila velika katastrofa.

– Petljao je oko sebe, izgubio je erekciju i umjesto toga mi je dao oralni seks. Od tada smo isprobali različite stvari i imali seks samo tri puta. Ali to se odugovlači, onda za njega nema orgazma i za mene je manje nego uzbudljivo. Ima li nekoga drugog ili je stvar moje tehnik? Možda ga ne uzbuđujem – nastavila je.

– Malo je vjerojatno da će to biti neki od vaših prijedloga. To je slučaj anksioznosti u pogledu izvedbe. Možda je neiskusan i kad mu erekcija ne uspije, brine se i to se događa uvijek iznova. Možete mu pomoći tako da izgradite njegovo samopouzdanje, kažete mu koliko je seksi i dodirom i ljubljenjem vidite što je dobro za njega – odgovorila joj je Deidre.

