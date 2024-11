Mnogima je zadao glavobolje: Znate li vi riješiti ovaj matematički zadatak s TikToka?

Ponekad su matematička pitanja samo velike smicalice, osmišljene da zbune ljude, osim ako ne shvatite na koju granu logike vuče zadatak. No, ovo pitanje zapravo samo testira vašu matematičku sposobnost. Video s matematičkom zadatkom objavljen je na TikTok profilu The math tutor, piše LADbible.

"Jedan broj je za pet veći od drugog broja. Tri puta veći broj plus dvaput manji broj jednako je 30. Odredi brojeve", glasi zadatak. Ako se želite sami iskušati u rješavanju, preskočite sljedeće odlomke. Djevojka je u videu objasnila korak po korak kako doći do rješenja ovog zadatka i rekla da je zapravo "lakše nego što izgleda".

Objasnila je da bi veći broj koji je pet veći od drugog broja bio "x", pa x mora biti jednako "pet plus y". To bi značilo da je 3x + 2y jednako 30. Djevojka je zatim upotrijebila metodu supstitucije da bi dobila rješenje. Zbroj je bio 3(5+y) + 2y = 30. Budući da tri puta pet iznosi 15, to je značilo da je 15 + 5y jednako 30. Ako izbacite 15 s obje strane te jednadžbe, onda je 5y = 15 i sve to dijelite s pet da biste pronašli vrijednost y, što je tri.

Ako je y tri i x je pet više od y, tada x mora biti osam. Ako osam pomnožimo s tri, dobit ćemo 24. Tri treba pomnožiti s dva i dobit ćemo šest, i sve to zajedno daje 30. No, mnogo ljudi je reklo da zadatak "još uvijek ne shvaćaju" i da su dobili "oštećenje mozga". "Ovo je razlog zašto ne volim tekstualne zadatke", "Rekla si da je super jednostavno, a zatim si govorila na drugom jeziku", "Pitanje je lako, riječi su lude", samo su neki od komentara ispod videa.