Mladenka podijelila: 'Sestri s autizmom sam rekla da mi ne dođe na svadbu jer mi maltretira zaručnika'

Jedna je buduća mladenka svojom objavom na Redditu izazvala brojne reakcije napisavši da je svoju sestru koja boluje od autizma zamolila da joj ne dođe na vjenčanje.

Objasnila je da njena sestra Anna neka nepisana pravila koja su drugima normalna naprosto ne shvaća, između ostalog zašto ne treba ljubiti svakog tko joj se sviđa, pa tako stalno pokušava poljubiti i budućeg mladoženju, što bi sigurno radila i na vjenčanju.

Kad je roditeljima rekla da ju nije pozvala na vjenčanje, rekli su joj, priča mladenka, da je sebična i optužili je da joj je mišljenje budućeg supruga važnije od sestrine sreće.

- Rekla sam im da ga cijelo vrijeme želi poljubiti u usta, a ako ju udaljim od njega to jako loše prihvaća i ima ispade bijesa - napisala je. Probala joj je, dodaje, objasniti da se to ne radi, ali ona to ne može shvatiti.

Buduća je mladenka podijelila i kako su joj na to roditelji rekli da je Anna invalid i možda ni neće imati vlastito vjenčanje, pa dok ona Michaela ima vjerojatno do kraja života, sestra neće imati nikoga.

Ipak, većini Reddit korisnika to obrazloženje nije bilo bitno, pa su pisali kako se mladoženja na 'svoj dan' treba moći ugodno osjećati, te da su roditelji to trebali bilo kako objasniti autističnoj sestri.

- Iz iskustva znam koliko teško može biti nešto objasniti djetetu s autizmom - napisala je jedna mama i naglasila da je na roditeljima da se pobrinu da njihovo dijete poštuje tuđe granice, prenosi Daily Mail.

I sama je, dodaje, puno puta odbila negdje ići jer bi morala i njega povesti, a zna da on ne bi poštivao neke društvene norme.

- Vaš partner ima pravo da ga nitko seksualno ne uznemirava, posebno na dan vjenčanja - napisao je drugi korisnik, a treći je zaključio da bi joj roditelji trebali biti ponosni što ima vlastiti život i ne ovisi o njima, te da bi se oni taj dan trebali pobrinuti da Anna nikom ne smeta...

