Mlada je ostala udovica pa priznala: 'Seks s prijateljičinim mužem mi je pomogao u oporavku'

Tuga može natjerati ljude da čine najčudnije stvari, a svi znamo da 'povrijeđeni ljudi povrijede ljude'. Kad je čitateljica Metro postala udovica prošle godine, usamljenost ju je navela da potraži utjehu u naručju muža svoje bliske prijateljice. Iako je mučena krivnjom, razvila je osjećaje u mjesecima otkako je afera počela, ostavljajući je zbunjenom treba li okončati stvari. Sada je odlučila potražiti savjet savjetnice za odnose - Laure Collins.

‘Imam aferu s oženjenim muškarcem, a što je još gore, prijateljica sam s njegovom ženom. Znam da zvuči grozno, ali molim vas pročitajte moju priču prije nego što me osudite, napisala je, ‘Moj muž je umro prije šesnaest mjeseci u dobi od samo 43 godine i bila sam toliko obuzeta tugom da sam mislila da je moj život gotov. Nikada nismo imali djecu, jer smo se htjeli koncentrirati na svoje karijere i uživati u životu, pa sam se osjećala vrlo usamljeno’.

‘Nakon početnog naleta pažnje zabrinutih prijatelja i obitelji, ubrzo sam morala nastaviti sa životom. Samo me jedan par nastavio podržavati, uvijek me zovući, svraćajući ili pozivajući me na večeru. Iskreno ne znam što bih bez njih’, dodaje.

‘Kad god bih otišla kod njih, muž bi me pokupio (ja ne vozim) i odbacio kući. Mnogo smo razgovarali i smijali se u autu, a tijekom nekoliko tjedana činilo se da je kemija između nas rasla, priznaje, ‘Nakon tri mjeseca upustili smo se u strastvenu vezu. Seks je uvijek bio vrlo brz jer se morao vratiti ženi, ali ja sam uživala u tome. Nismo mogli jedno drugome strgnuti odjeću dovoljno brzo’.

‘Znam da je to užasan način ponašanja, jer je njegova partnerica bila vrlo ljubazna prema meni. Moj jedini izgovor za tako loše postupanje s njom je to što sam usamljena i jadna otkako sam postala udovica, a zbog afere se ponovno osjećam posebno i voljeno’, kaže, ‘Imam duboke osjećaje prema tom čovjeku, ali me muči krivnja jer me njegova žena i dalje zove da provjeri kako sam i ponaša se prema meni kao prema sestri. Zapravo mi je draga i ne želim da se raziđu, iako se tako osjećam i ponašam’.

Laura joj je poručila: ‘Tužno je što ste izgubili muža tako mlada, i nije nimalo neobično da se oni koji tuguju ponašaju seksualno 'nekarakterno'. Ali, ovu tragediju ne smijete koristiti kao izgovor da izdate nekoga tko vam je bio takva podrška. Afera je prepuna poteškoća čak i ako nikada niste upoznali partnericu svog ljubavnika, ali u vašoj situaciji ona je gotovo nemoguća. Već se osjećate krivom i znate da ne možete nastaviti vezu dok u isto vrijeme ostanete prijateljica s njegovom ženom’.

‘Na kraju ćete biti uhvaćeni - njegovo će se ponašanje promijeniti ili vaše, a njegova će žena početi sumnjati. U tom trenutku doći će do neke vrste obračuna i gotovo sigurno ćete vi proći najgore’, dodaje, ‘Ako ne mislite da ste dovoljno jaki da sada prekinete aferu i jednostavno nastavite prijateljstvo, vjerojatno morate pronaći izgovor da se prestanete viđati s bilo kim od njih dvoje’.

‘Shvaćam koliko su ljubav i seks važni, ali ako proširite svoj društveni život, dat ćete si priliku pronaći drugog partnera koji je slobodan’, zaključuje Laura.

