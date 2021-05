Mislila je da ima upalu uha, a zapravo ju je ugrizao krpelj - i prenio jedan oblik tifusa

U studenom 2017. godine Whitney James iz SAD-a zaputila se na trodnevno planinarenje Scenic Rimom u Australiji. Iako je putovanje bilo predivno iskustvo, kući se, osim s lijepim uspomenama vratila i s jednim problemom koji ju je skoro koštao života.



Nekoliko dana nakon povratka počelo ju je boljeti uho, a odmah je posumnjala da joj se vratila upala koju je imala prije putovanja. Nakon još nekoliko dana primijetila je sasušenu krv u ušnoj školjci i nešto nalik prištiću iz kojeg je počeo curiti gnoj. Ubrzo se javila jaka bol i osjećaj žarenja u uhu, ali i upaljeni limfni čvor ispod uha.

Sve ukupno je prošlo tjedan dana od povratka kući i kako se simptomi nisu smirivali, Whitney je posjetila liječnicu - koja je rekla kako joj nije ništa i poslala ju natrag kući.



Bol u limfnom čvoru nije prolazila, baš suprotno, pa je počela sumnjati da ustvari ima krpelja kojih je bilo bezbroj na stazi kojom je prolazila u Australiji.

Majka troje djece (31) potrošila je 290 tisuća kuna kako bi cijelo tijelo prekrila tetovažama:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pregledalo ju je nekoliko liječnika, svaki je dao krivi antibiotik, a onda je specijalist za zarazne bolesti shvatio o čemu se radi. "Rekao mi je da sam oboljela od tifusa jer me ugrizao krpelj. Iako je ta dijagnoza zvučala grozno, rekao mi je odmah da nemam onaj tifus koji se širio tijekom II. svjetskog rata", objasnila je.



Imala je takozvani krpeljni tifus koji obično ima blage simptome - povišena tjelesna temperatura, nateknuti limfni čvorovi, umor, glavobolja, osip. Ipak, ako se ne otkrije na vrijeme i ne liječi kako treba, može doći do komplikacija koje su opasne po život.



Na sreću, Whitney je u zadnji čas pronašla pravog liječnika i počela liječiti tifus koji je do danas prošao, prenosi Good House Keeping.

U eksploziji na Laništu ozlijeđena žena, 50-ak stanara moralo napustiti zgradu i bit će zbrinuti: