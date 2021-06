Mattel se odriče plastike: Nova Barbie kolekcija je 100 posto ekološki prihvatljiva

Tvrtka Mattel koja proizvodi igračke lansirala je nedavno novu liniju popularnih Barbie lutki izrađenih od plastike koja bi inače postala oceanski otpad.

Nova se ljetna 'Barbie Loves the Ocean' kolekcija reklamira riječima The Future Of Pink Is Green (Budućnost ružičaste je zelena), ne bi li tako zainteresirala i djecu za 'zeleniju budućnost'.

Ovo je inače prva Mattelova kolekcija lutaka napravljena od reciklažne plastike, a produkt je udruženja s reciklažnom tvrtkom Envision Plastics.

- Moramo napraviti sve što možemo da zaštitimo planet, da svojim primjerom idućim generacijama pokažemo da i oni mogu i trebaju raditi na smanjenju zagađenja okoliša i promicanju održivog načina života - rekla je potpredsjednica Mattela Lisa McKnight za CNN.

Barbie is committed to providing a better future for the next generation and working towards Mattel’s goal of 100% recycled, recyclable or bio-based plastic materials in both products and packaging by 2030. To learn more, visit https://t.co/zQfUDklqvF #Barbie #FutureOfPinkIsGreen pic.twitter.com/BB1zpBZb0j