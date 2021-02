Matematički zadatak za osnovnoškolce zbunio i profesora matematike: Znate li vi rješenje?

Otac jedne djevojčice, inače profesor matematike, podijelio je na Twitteru zadatak koji je dobila iz matematike za zadaću - u prvom razredu osnovne škole - i mnogi su se, kao i on, namučili s pronalaskom rješenja, prenosi Mirror.



"Nisam siguran kako bih joj trebao objasniti postupak ovog zadatak", napisao je dr. Kit Yates sa Sveučilišta Bath.



U zadatku je polukrug u okviru, a učenici su trebali odgonetnuti je li tvrdnja da oblik na slici ima dva prava kuta točna ili netočna.

This was my daughter’s (7) maths homework on Monday.

Can someone help me out with the answer? pic.twitter.com/89wcUc8dlr