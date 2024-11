Manekenka (28): 'Ja sam dijagnosticirana sociopatkinja. Ove osobine razotkrivaju ljude poput mene'

Nedavno je govorila o metodama koje mogu potaknuti sociopata da skine svoju masku i otkrije pravu osobnost, prenosi Daily Mail. Najveći pokazatelj je način na koji vas osoba gleda jer svi sociopati imaju “mrtve oči“. Osobe s ovim poremećajem ne trepću toliko često kao prosječna osoba, a njihov nedostatak emocija može izazvati hladan, emocionalno prazan ili beživotan pogled. ”Morala sam se naučiti češće treptati kako ne bih plašila ljude,“ rekla je Batra-Matheson.

Batra-Matheson smatra da je potrebno objasniti kako otkriti sociopata jer to nije čest poremećaj i pogađa između dva i četiri posto stanovništva u SAD-u – što iznosi otprilike 15 milijuna ljudi. Antisocijalni poremećaj osobnosti, poznat i kao sociopatija, dijagnosticira se nakon što osoba prođe detaljnu psihološku procjenu. Mora imati najmanje 18 godina i pokazivati barem tri znaka sociopatije, uključujući stalno laganje, razdražljivost ili agresivnost te nedostatak kajanja.

Batra-Matheson je australski model i influenserica koja je predstavljala svoju zemlju na natjecanju ljepote Miss Aura 2021. i 2022. godine. Danas se bavi modelingom za kupaće kostime i donje rublje te radi na vlastitoj liniji odjeće. Još kao dijete, Batra-Matheson je shvatila da je drugačija jer je stalno osjećala potrebu da svoje školske kolege dovede u nevolju ili da gurne drugog učenika niz stepenice. Kada joj je dijagnosticiran ovaj poremećaj, shvatila je zašto se ponašala na taj način i poželjela pomoći drugima da razumiju što sociopati proživljavaju i kako ih prepoznati.

“Uspješnog sociopata vrlo je teško uočiti,“ objasnila je Batra-Matheson. “Baš kao što testiram narcise, mogu testirati i sociopate.“ Postoji niz koraka koje koristi za testiranje sociopata, počevši od provjere hoće li osoba oponašati njezine radnje, manire ili interese. “To radim tako što kažem nešto apsolutno besmisleno i promatram hoće li me oponašati,“ rekla je u videu na TikToku. “Kažem im da slobodno vrijeme provodim pletući, i odjednom i oni pletu ili im ujak to radi.“

Sociopati često koriste tehniku oponašanja kako bi uskladili svoju osobnost s drugima i stvorili privid povezanosti. To mogu činiti oponašanjem govora tijela ili izraza lica druge osobe. To im omogućuje da izgrade razinu povjerenja s drugom osobom, čineći je kasnije lakšom za kontrolu ili dominaciju. Zatim, Batra-Matheson kaže da će “probuditi različite emocije i promatrati njihovu reakciju. Budući da nam je laganje prirodno, pokušavam ih uhvatiti u laži,“ kaže. Prema Simply Psychology, glavni cilj sociopata je stjecanje kontrole nad drugima, što im omogućuje ostvarenje fantazija o superiornosti i moći. Često lažu kako bi kontrolirali kako ih drugi doživljavaju ili jer im je lakše nego reći istinu o sebi. To im također omogućava izbjegavanje posljedica svojih postupaka ili stvaranje dojma da su superiorniji od druge osobe. U tom trenutku, Batra-Matheson kaže: “Maska razuma i ljubaznosti brzo pada,“ omogućujući joj da procijeni je li osoba također sociopat.

