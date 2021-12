Mama troje djece: 'Bila sam spremna na majčinstvo, ali nisam imala pojma koliko će djeca mene naučiti'

Novinarka CNN-a specijalizirana za teme roditeljstva Jaclyn Greenberg ispričala je kako je nedavno sa svoje troje djece; u dobi od sedam, devet i 11 godina; posjetila jedan zabavni parku u kojem su na kraju izleta odlučili obići suvenirnicu.

- Mama, ovaj je ulaz nepristupačan, moraš nekog pitati kuda da idemo - rekao je njen sedmogodišnji sin referirajući se na neadekvatan pristup za invalide, budući da mu je devetogodišnji brat u invalidskim kolica. Kako je glavni ulaz bio zaključan, otišli su, priča Greenberg, do ulaza koji je imao stepenice, kako je dječak i predložio.

Nevjerojatne sličnosti: Možete li reći koja je na fotografiji majka, a koja je kći?

- Promatrajući mene i supruga moja su djeca 'putem' bez da sam ja uopće primijetila da se to dogodilo, naučila brinuti za svakog člana naše obitelji - kaže Greenberg

Kad je odlučila postati mama, znala je kaže da će svojoj djeci morati prenijeti mnoge životne lekcije, no ono o čemu nije razmišljala je koliko će toga oni naučiti nju.

"Najdraže lekcije koje su mi moja djeca prenijela", Jaclyn Greenberg

Briga o slabijem

Moja mi djeca brzo ukažu na to da su isključena iz neke aktivnosti ili je prilagode svojim potrebama. Kad skupljaju slatkiše u Noći vještica, dvoje potrče do vrata, pozvone i zamole stanara da on siđe niz stepenice kako bi dao nešto i njihovom bratu. To je strategija koju su sami smislili metodom pokušaja i pogrešaka, a njega iznimno veseli što ga uključuju i isto uče druge

Obiteljsko vrijeme je uvijek dragocjeno

Odrasla sam kao jedino dijete u kući s jednim roditeljem, a kad sam i sama postao roditelj, bila sam uzbuđena što ću proživjeti avanture veće obitelji. Ipak, zabava prilagođena djeci poput zabavnih parkova ili igrališta nije uvijek pristupačna mom sinu u invalidskim kolicima, pa se ponekad morati razdvojiti kako bi svako dijete moglo sudjelovati, što nije uvijek dobro za kvalitetno obiteljsko vrijeme. Ipak, smislili smo kako prilagoditi brojne aktivnosti, pa su djeca sretna što su zajedno i što svi imaju punu pažnju roditelja; a način zabave im je zaista manje važan.

I individualno je vrijeme važno

Moj 9-godišnjak često mora na razne preglede i fizikalne terapije, no treba i vrijeme kad može samo biti dijete i raditi stvari u kojima uživa, baš kao i moje drugo dvoje djece. Njegovanje interesa svakog od njih,pomaže im da se osjećaju neovisni i ispunjeni, posebno kad se druže i s prijateljima i školskim kolegama.

- Osjećaj pripadnosti je ključan za zdrav razvoj djece, kako fizički tako i emocionalni - kaže klinička psihologinja dr. Yvonne Hansen, jer će djeca koja osjećaju pripadnost nekog skupini biti više motivirana, angažirana, pažljiva i spremnija na rizike.

Stalno se mijenjamo i razvijamo

Moja se djeca stalno okušavaju u novim sportovima i pronalaze nove hobije, a zatim razmjenjuju svoja mišljenja.

Oni vrlo dobro znaju da se svatko razvija na svoj način i različitim tempom, a s njima rastem i ja. Spremna sam učiti o stvarima koje nikada prije ne bih smatrala bitnima i imam više strpljenja nego kad sam bila mlađa. Znam da ću nastaviti učiti svoju djecu svemu što znam, ali i da ću cijeli život i ja učiti od njih.

Postavili skrivene kamere u vrtiću: Pogledajte odgojne metode ovih 'teta'