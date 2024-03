'Mama mi ne želi prestati pripremati doručak - pa sam je izbacio iz kuće'

Korisnik Reddita tvrdi da je izbacio svoju majku iz kuće nakon što mu je uzalud trošila hranu, a imao je i pravo što je to učinio nakon što su njegove granice opetovano narušene, rekao je stručnjak za veze. Korisnik Reddita ‘Ok_Lavishness_3277’ podijelio je svoju neobičnu priču pod naslovom ‘Jesam li bezobrazan jer sam zamolio svoju majku da ode jer ne želi prestati bacati moju hranu’, piše New York Post.

Muškarac je objasnio da je njegova sestra upravo dobila dijete i da joj je majka došla pomoći - ali je ostala s njim jer je stan njegove sestre bio premali. ‘Pristao sam da ostane sa mnom budući da živim samo osam blokova dalje. Moj plan je bio da je ujutro pošaljem taksijem kod sestre i pokupim nakon posla’, napisao je muškarac.

VEZANI ČLANCI:

Međutim, njegovu majku su mučile njegove prehrambene navike, napisao je. Tijekom tjedna, muškarac jede samo jedan obrok dnevno, u vrijeme večere. ‘Za doručak pijem kavu, a za ručak jedem voće. Subotom se počastim dobrim doručkom, a nedjeljom odvedem ženu s kojom izlazim na ručak’, rekao je.

Iako on ne doručkuje, njegova je majka ‘rano ustajala i ušla kroz moj hladnjak i zamrzivač kako bi mi napravila doručak’, napisao je muškarac, ‘Rekao sam joj da to cijenim, ali da obično ne doručkujem. Rekla je da je to glupo. Jasno sam joj rekao da može pojesti bilo što u mom domu, ali da mi ne priprema doručak jer je to bacanje hrane’.

Ne pokolebavši se, majka mu je sutradan ponovno napravila doručak, koji nije pojeo - tada ga je majka bacila radije nego da ga sačuva za kasnije. ‘Rekao sam joj još jednom da ne baca moju hranu’, napisao je muškarac. Objasnio je i da mu je kao djetetu dijagnosticiran opsesivno-kompulzivni poremećaj.

GALERIJA: Nevjerojatne sličnosti: Možete li reći koja je na fotografiji majka, a koja je kći?

Sljedećeg dana majka mu je ponovno napravila doručak - što ga je očito potaknulo da je upita ‘razvija li demenciju’. ‘Rekao sam joj još jednom da je molim ne baca moju hranu’, dodaje, ‘Troši moju hranu bez dobrog razloga. Nisam siromašan ili tako nešto, ali bacanje hrane mi je grozno. Rekla je da sam bio nezahvalan na njezinoj pomoći i da je to radila jer sam joj dopustio da ostane sa mnom’.

‘Rekao sam joj ne trebam, ne želim i ne zahtijevam doručak tijekom tjedna. Rekla je da razumije’, objašnjava. Ali, ‘sutradan mi je napravila doručak. Bilo mi je dosta. Ponio sam njezinu prtljagu sa sobom kad sam je ostavio kod sestrine kuće’, rekao je – i upozorio svog vratara da njegova majka više nije dobrodošla.

‘Cijeli dan sam dobivao poruke od nje i moje sestre. Čak me i tata nazvao da me zamoli da se predomislim. Rekao sam ne’, napisao je muškarac. Njegov otac je došao i unajmio apartman s njegovom majkom, a njegovi postupci podijelili su obitelj.

VEZANI ČLANCI:

‘Moja sestra je došla sama da razgovara sa mnom. Rekla je da sam potpuni kreten i da si mogu priuštiti hranu koju moja mama rasipa’, napisao je, ‘Rekao sam da mogu, ali da ne želim. Doslovno je potrošila moju hranu za dva mjeseca. Spremala je ogromne doručke koje ja nisam ni jeo’.

Njegov otac zamolio ga je da pusti majku natrag u svoju kuću. ‘Rekao sam da hoću pod uvjetom da shvati da joj je moja hrana potpuno zabranjena. Sama može kupiti hranu’, napisao je, ‘Rekao sam da ću napraviti mjesta u hladnjaku i zamrzivaču za nju. Rekla je da sam smiješan i sitničav’.

Njegov je otac odlučio ‘ostati neutralan’ prema cijeloj situaciji, a njegova ‘djevojka misli da je cijela stvar urnebesna’, priznao je muškarac. Nicole Moore, stručnjakinja za veze, rekla je da je ‘najbolji način da se nosite s članom obitelji koji kontrolira i rasipa hranu učiniti upravo ono što je ovaj čovjek učinio’.

Dodala je: ‘Nakon što je više puta postavio granicu i zatražio od svoje majke da prestane trošiti hranu, poduzeo je drastičniju mjeru kako bi joj dao do znanja da misli ozbiljno. Postavljanje granice više puta uvijek je najbolji prvi korak u ophođenju s kontrolirajućim članom obitelji, jer ponekad moraju čuti poruku više od jednom kako bi je shvatili’.

GALERIJA: Što majke najviše žele dobiti na dar? Možda ćete se iznenaditi

Nakon što je osoba opetovano pokazala da neće poštivati ​​granice, ‘onda je pametan potez ukloniti sebe ili njih iz situacije’, rekla je stručnjakinja za veze. ‘Na kraju dana, sin postavlja sasvim razuman zahtjev i njegova granica ni na koji način ne šteti njegovoj majci ili njegovoj obitelji - stoga se treba poštivati’, dodala je Moore.

Korisnici Reddita uglavnom su se složili s ovim profesionalnim pogledom na situaciju. U gotovo 800 dosadašnjih komentara na objavu, većina ljudi podržavala je čovjekov stav, rekavši da je njegov odgovor, iako drastičan, bio neophodan za situaciju u kojoj se nalazi.

‘Više zvuči kao da je tvoja majka pokrenula igru ​​moći i da bi ti nastavila rasipati hranu (za što je znala da ti smeta, ali to je bila poanta) sve dok nisi kapitulirao. Onda bi ona 'pobijedila', rekao je korisnik, ‘To što si je izbacio bilo je neugodno, pa si, naravno, morao biti negativac. Ali, to ne bi bilo potrebno da je tvoja majka bila iole razumna’.

U drugom vrhunskom komentaru pisalo je: ‘Ona pokušava biti majka odrasle osobe. Nije u pitanju demencija, ona samo odbija prihvatiti da je njezin sin odrastao i ima svoj život’.

Mama pokazala što radi s djecom kad treba vrijeme za sebe: 'Ubacim ih u kartonsku kutiju!'