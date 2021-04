Majka zgrozila društvene mreže svojom uskršnjom poslasticom, pogledajte što je pripremila

Pinca s grožđicama tradicionalno se jede tijekom korizme, pogotovo u tjednu pred Uskrs. Iako postoji nekoliko različitih načina za pravljenje, jedna žena zgrozila je društvene mreže sa svojom recepturom, kako prenosi Mirror.

Naime, kada je prvi put upoznala svog supruga za Uskrs, otkrila je ‘specijalitet’ koji njegova obitelj jede svakog Uskrsa - pincu punjenu kuhanim jajima. Od tada je to standardno jelo i u njihovoj kući, a sada je htjela saznati je li još netko probao ovakvu pincu pa ju je podijelila na Facebooku.

Foto: Facebook

- Kada sam upoznala svog supruga, otkrio mi je kuhana jaja u pinci za Uskrs. Naime, to je tradicija njegovog oca i, navodno, njegovog rodnog mjesta Salford, Manchester. Nemojte osuđivati prije nego što probate, stvarno je ukusna i sada je postala i naša tradicija. No, počinjem misliti da je to njihova neobična tradicija jer nisam još nikog upoznala da radi ovo! Jede li još netko pincu ovako? - objavila je na društveni mrežama.

Otkako je objavila fotografiju, njezina objava podijelila je mišljenja mnogih, ali i zgrozila većinu. - Ovo je odvratno - glasio je jedan komentar, dok je drugi napisao: - Ja sam iz Manchestera i nikad nisam čuo za ovo! Jedino što ide na pincu je maslac! -

