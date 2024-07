Majka želi da se popularni bikini zabrani: 'Ne želim da moj sin to gleda!'

Jedna zabrinuta majka tvrdi da traži zabranu popularnog kupaćeg kostima jer želi "zaštititi svog osmogodišnjeg sina". Naime, Amy Dixon s Novog Zelanda traži da se ono što ona opisuje kao "pornografska" odjeća protjera iz njenog lokalnog javnog bazena u New Plymouthu. Pokrećući peticiju, mama, koja ima tri sina, objasnila je da je ovaj bazen posebno popularan izbor među malom djecom.

Amy, koja se pitala je li pretjerala zbog zahtjeva, pokrenula je kampanju nakon što je njezin osmogodišnji sin vidio mladu ženu koja je nosila bikini tangice dok je bio na satu plivanja, piše The Sun.

"Čini se da je pojam malog bikinija dobio potpuno novo značenje", napisala je na stranici peticije. "Bilo je pornografski. Ne želim biti previše zaštitnički nastrojena mama, ali je li to prostor u kojem smo sada s društvom? Ako je tako, naći ću načina da pripremim svoju djecu za to. Ali moramo li to činiti?'' rekla je.

Iako pravila centra napominju da ženske grudi trebaju biti primjereno pokrivene, trenutačno nema pravila protiv hodanja u tanga gaćicama. Na stranici peticije, Amy je rekla da je zbog žena koje su nosile popularni odjevni predmet njezinoj obitelji bilo neugodno, a zatvoreni prostor znači da gledanje u stranu ili pomicanje na drugo mjesto nije uvijek opcija.

Otkako je pokrenula peticiju, naišla je na veliku podršku, a jedan korisnik društvenih mreža napisao je: ''Bazeni su općenito mjesta za djecu, činjenica da žene misle da je u redu biti tako neprikladno odjevene je zapanjujuća." Drugi korisnik tvrdio je one njegovim očima jednostavno traže pažnju. ''Samo žele da ih se gleda.'' Još netko se složio, napisavši: "Želim imati zabavan obiteljski izlet bez golih stražnjica ".

Amyna stranica s peticijom također je dobila veliku podršku drugdje, uključujući Australiju. Jedan australski učitelj primijetio je da se to događa "često", dodavši da je "neprimjereno da dijete bude izloženo" takvim gaćicama. Sličnu kampanju nedavno je pokrenuo još jedan Australac u sunčanom Queenslandu. Ian Grace izazvao je bijes nakon što je tražio zabranu kupaćih kostima koji previše otkrivaju, na plažama Gold Coasta, inzistirajući na tome da je zbog pogleda na oskudne bikinije drugima neugodno.

Ian je zatim dodao da, ako tangice nisu zabranjene na plaži, trebalo bi ih "definitivno zabraniti čim izađu s plaže". ''Ovo svakako ne bi trebalo biti dopušteno u javnim bazenima ili tematskim/vodenim parkovima koji su više obiteljski orijentirani. Mala djeca ne trebaju gledati ženske stražnjice", dodao je.

