Majka otkrila: ‘Moja djeca ne smiju prespavati kod drugih ljudi i obitelj ih ne smije ljubiti!’

Jedna mama naljutila se na internetske 'trolove' koji kažu da je svoje dvoje djece stavila u "zatvor" jer im je zabranila spavanje kod drugih ljudi i ne dopušta obitelji da ih zagrle ili poljube. Naime, majka Loren Cash (25) ima stroga pravila koja upravljaju načinom na koji odgaja svoje dvije kćeri - Novu, koja ima dvije godine, i Lunu, koja ima pet mjeseci - koja je uvela kada se rodilo njezino najstarije dijete nakon što se zabrinula za njezinu sigurnost, piše Mirror.

Nakon što je podijelila svoja pravila na internetu, trolovi su je optužili da je svoju djecu stavila u "zatvor" jer je previše zaštitnički nastrojena, ali Loren inzistira da bi radije htjela da su joj kćeri "sigurne" i da ne bi riskirala dok su obje tako malene. Mama dvoje djece iz Birminghama rekla je da je njezina lista pravila prvi put započela kada je Nova bila dovoljno stara da krene u jaslice, budući da je pročitala nekoliko izvješća na internetu o tome kako se o maloj djeci krivo odnosi dok su izvan roditeljske skrbi. Loren nije htjela riskirati i odlučila je ne poslati Novu u jaslice jer je smatrala da bi joj bilo sigurnije da ostane kod kuće.

"Ima toliko incidenata jer se ljudi krivo odnose prema djeci kada roditelji nisu prisutni, a u ovoj dobi moje su kćeri premlade da bi mogle reći je li se nešto dogodilo pa to nije rizik koji sam spremna preuzeti. Iz tog razloga držimo Novu kod kuće s njezinom mlađom sestrom gdje znamo da je sigurna", rekla je. Loren je već odlučila da će slijediti isti postupak kada i Luna bude dovoljno stara da ide u jaslice, a također je stavila zabranu da djeca spavaju kod nekoga, izvan svoje kuće, jer se ne osjeća sigurno ostaviti svoju djecu na brigu drugima. Mama je čak rekla da ne želi da članovi njezine obitelji diraju njezine kćeri i da neće dopustiti svojoj majci da ljubi ili grli svoje unuke dok ne budu dovoljno stare da joj kažu žele li to.

"Izvan škole, postoji problem sa spavanjem. Ne vjerujem tuđim kućanstvima, nikad ne znaš što se događa izvan tvoje vlastite kuće pa ne bih htjela da moje djevojčice spavaju bilo gdje bez mene ili njihovog tate. Mislim da Luna ili Nova ništa ne propuštaju jer s njima radimo sve što bi doživjele bilo gdje drugdje. Ne znači ne i s obitelji. Ako član obitelji želi zagrliti jednu od djevojaka onda to mora biti izbor djevojke, one zaslužuju imati svoj glas. Moja mama uvijek želi grliti i ljubiti svoje unuke, ali ja kažem da se to ne smije i ako ne žele da ih se dodiruje onda bi to trebala poštovati. Znam da članovi obitelji uvijek čuvaju tuđu djecu, ali za nas, ako mojoj kćeri nije ugodno u blizini te osobe, onda ne ide nikamo s njima. Moja obitelj je rekla da su moji izbori prestrogi, ne slažu se u potpunosti s tim stvarima, ali pokušavaju razumjeti zašto imam takva pravila", objasnila je.

Tvrdi da su ljudi na internetu bili stroži prema tome, ali je rekla da to shvaća jer zna da neki od njezinih izbora nisu uobičajeni. "Govore mi da će moja djeca odrasti i zamrziti me jer sam ih zarobila u kući i spriječila ih da odu prespavati kod nekoga. Mislim da to uopće nije slučaj, čuvam ih i brinem se da budu sretne. Svijet u kojem živimo je užasan i za neke stvari ne želim riskirat", dodala je. Lorenina mama, 52-godišnja Lesa Jones, priznala je da iako zna da je Loren "dobra mama", osjeća se uzrujano što joj nije dopušteno njezine dvije unuke prespavaju kod nje. Također je rekla da se ne slaže s tim što djevojčice ne idu u jaslice, ali razumije da to nije njen izbor.

Neka od drugih Loreninih pravila uključuju da nikada ne tjera svoje dvoje djece da dijele stvari, da nikad ne viče na njih kada učine nešto loše, da nose kratke hlače kad god nose haljine i da im zabrani da imaju iPad što je moguće duže. Mama je također rekla da bi razmotrila slanje svoje djece u jaslice kad bi mogla naći onaj koji ima nadzornu kameru koju roditelji mogu gledati od kuće, ali vjeruje da radi više nego dovoljno aktivnosti sa svojom djecom kod kuće pa nema uopće potrebu poslati ih u vrtić.

