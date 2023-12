Žena ispričala: 'Moj suprug je dobio dijete i ja ga sada ne želim prestati varati'

Terapeutkinji portala The Sun, Deidre, mnogi se javljaju s problemima na ljubavnom polju. "Moj suprug je dobio dijete sa svojom ljubavnicom i ja sada imam vruće afere samo kako bih mu vratila. Znam da dvije greške ne čine dobru stvar, ali to me čini sretnijim", kazala je ova žena koja se Deidre obratila oko svojeg problema.

Ona ima 35 godina, a njen suprug je tri godine stariji. On iz prvog braka ima dvoje djece, a oni dolaze svaki vikend. Rekao joj je kako ne želi više djece i ona je to prihvatila.

"Mislila sam da smo zajedno sretni sve dok prije tri godine nisam postala sumnjičava jer je uvijek govorio o ženi s posla. Počeo je brinuti oko svojega izgleda i često je radio do kasno. Pitala sam ga što se događa, ali je rekao da sam paranoična", kazala je.

Sumnja nije prolazila pa je odlučila pregledati njegov mobitel. "Pozvao ju je u izlazak i pitao kada će se moći ponovno sresti i seksati. Bila sam užasnuta i nisam mogla vjerovati da se to zapravo događa iza mojih leđa. Tugovala sam tjednima, a na kraju sam se suočila s njim", opisala je.

On se tada pokušao obraniti, ali uskoro je saznala da je njihova afera trajala dvije godine i da skupa imaju dijete. Još uvijek su skupa. Deidre joj je odmah odgovorila. "Osveta će možda za sada zvučati dobro, ali sve što stvarno radite jest da metete važna pitanja pod tepih. Vaš će brak dugoročno biti sretan samo ako se oboje možete obvezati na vjernost", objasnila je.

