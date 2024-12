Ljudi masovno lijepe trake i šaraju po hotelskim zrcalima, evo o kakvom je triku riječ

Ako ste odrasli gledajući akcijske filmove s napetim scenama, vjerojatno ste već upoznati s magijom dvosmjernih zrcala. Iako se često koriste kao klišej u filmovima, dvosmjerna zrcala također služe za nagovještaj da je zlikovac koji zna da ga promatraju kroz zrcalo netko koga ne treba podcjenjivati. Dok su nezaobilazan element svake scene s dobrim i lošim policajcem, ova zrcala imaju i zastrašujuće implikacije, posebno ako odsjedate u hotelu ili privatnom smještaju koji je dizajnirao poremećeni voajer koji uživa promatrati goste dok pokušavaju uživati u svom odmoru daleko od doma, piše Distractify.

Kako onda možete znati je li zrcalo u koje gledate dvosmjerno? Na TikToku postoji mnoštvo korisnika koji su spremni pokazati kako to provjeriti. Jedna popularna metoda uključuje korištenje trake i markera. Nacrtajte crtu preko stakla, preko trake i zatim s druge strane stakla.

Ako je vjerovati videozapisima koji se dijele po društvenim mrežama, zrcalo je dvosmjerno ako u njemu vidite dvostruki odraz markera, što sugerira da postoji dodatna ploha stakla. Nekoliko TikTokera demonstriralo je ovaj trik, poput korisnice @mindblowingreels, koja preporučuje da sa sobom na put uvijek nosite marker i traku. U svom videu TikToker detaljno objašnjava trik. 'Ako na staklu ne vidite razmak, odmah napustite to mjesto', savjetuje TikTokerica.

Stručnjaci za opremanje prostora kažu kako je dvosmjerno zrcalo lako prepoznati. Kada pritisnete prst na obično zrcalo, vidjet ćete da vaš vrh prsta izgleda kao da ne dodiruje staklo jer gledate izravni odraz svog prsta. Međutim, kod dvosmjernog zrcala odraz vašeg prsta 'dodiruje' prst na zrcalu.

Postoje i drugi sigurni načini za otkrivanje dvosmjernog zrcala: usmjerite svjetiljku ravno na zrcalo. Prema WikiHow-u, to može biti i svjetiljka na vašem pametnom telefonu. Ako se dovoljno približite zrcalu, svjetlost bi trebala 'osvijetliti' prostor iza zrcala, otkrivajući ima li iza još neka prostorija pa čak i netko tko vas promatra.

Također možete kucnuti po zrcalu – tupi i ravni zvukovi ukazuju na to da iza zrcala nema ničega osim zida. No, ako zvuk odaje šupljinu, to znači da se iza zrcala nalazi prostor čiju svrhu možete samo nagađati.

