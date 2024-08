Liječnik upozorava: 'Ako imate neki od ovih pet simptoma, trebate otići svom liječniku'

Često zanemarujemo svoje zdravlje kad imamo toliko drugih hitnih stvari. Međutim, jedan liječnik je podijelio pet simptoma na koje želi da svi obrate pažnju, a ako ih doživite, svakako ih provjerite kod liječnika, piše Mirror.

Na TikToku, dr. Khan je detaljno opisao stvari koje uvijek zahtijevaju posjet liječniku. U videu, koji je pregledan više od 1,7 milijuna puta, rekao je: “Evo pet stvari za koje svakako želim da me posjetite kao vaš liječnik opće prakse.”

Prvo, dr. Khan je napomenuo da, ako redovito osjećate da vam se hrana ili piće zaglavi u grlu, trebate to provjeriti. Rekao je: “To se zove disfagija. Ponekad može uzrokovati kašalj, gušenje ili povraćanje. Postoji nekoliko različitih uzroka, ali moramo isključiti rak jednjaka ili gornjih dijelova probavnog trakta.” Sljedeći simptom također je povezan s usnom šupljinom. Nastavio je: “Neobjašnjiv čir u ustima koji traje tri tjedna ili više. Rak usne šupljine može se dogoditi svakome, ali je češći kod onih koji puše ili pretjerano konzumiraju alkohol. Zato to svakako provjerite.”

Treći simptom je neobjašnjivo noćno znojenje. Dr. Khan je rekao: “Da, znam da ih menopauza može uzrokovati, i to je u redu - to treba posebno liječiti - ali ako ne možete objasniti to znojenje, dođite i razgovarajte s nama.” Objašnjavajući četvrti simptom, nastavio je: “Znam da nove, neobjašnjive kvržice treba provjeriti. Ali, ako imate novu kvržicu na vratu, čak i ako se čini kao limfna žlijezda, ako je veća od 1 cm ili je tvrda ili gumena, ili ostaje tamo tri tjedna ili više i ne možete je objasniti, molim vas, odite liječniku.”

Na kraju, dr. Khan je rekao gledateljima da neobjašnjivu bol u kostima uvijek treba provjeriti. Nastavio je: “Posebno ako imate više od 50 godina, a naročito ako je u području leđa, zdjelice ili rebara. Ako se ne sjećate nikakve ozljede ili pokreta koji bi to mogao objasniti, odite liječniku.”

