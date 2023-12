Liječnica upozorava na uobičajene pogreške koje ljudi rade kada se bude noću

Čitate ovo dok ležite budni u krevetu? Možda ćete htjeti zaustaviti noćno skrolanje ako želite ponovno zaspati - to jest, nakon što čujete mišljenje ovog stručnjaka. Otprilike 35% nas se budi noću najmanje tri puta tjedno, nešto što s godinama postaje sve češće, no na to mogu utjecati razni čimbenici. Dok neki ljudi odmah tonu u san, mnogi se bore da ponovno zaspe nakon što ih se probudi, piše Metro.

A, prema dr. Biquan Luo, to bi moglo biti zato što čine ove uobičajene pogreške. Izvršna direktorica tvrtke za pametne maske za spavanje, LumosTech, kaže da ovi mali napadi nesanice mogu biti uzrokovani okolišnim poremećajima poput buke i temperature, kao i zdravstvenim problemima poput apneje za vrijeme spavanja ili sindroma nemirnih nogu.

Osim toga, 'poremećaj prirodnog tjelesnog ciklusa spavanja i budnosti' - koji može biti uzrokovan gledanjem u zaslone - mogao bi biti krivac za vaš fragmentirani odmor. Dr Biquan je rekla: 'Provjeravanje vremena može povećati stres i otežati spavanje. Osim toga, ako vrijeme provjeravate na svom telefonu, sadržaj telefona može biti previše stimulativan, što vas dodatno sprječava da se opustite i zaspite'.

Umjesto toga, ona preporučuje da ostanete u krevetu i pokušate prirodno zaspati nakon što se probudite. 'Ako ne možete ponovno zaspati nakon 10 ili 15 minuta, vrijeme je da ustanete iz kreveta', dodala je, 'Pokušajte otići na tiho i udobno mjesto u kući, poput kauča, i uključite se u tihu aktivnost s niskom stimulacijom, poput čitanja knjige ili obavljanja neke umirujuće aktivnosti, sve dok ponovno ne budete pospani — a zatim se vratite u krevet'.

Također možete isprobati strojeve s bijelim šumom i vježbe disanja, ali ako problem potraje, možda vrijedi pogledati svoj tjelesni sat. Objašnjavajući ovaj fenomen, dr. Katherine Hall, stalna psihologinja za spavanje u Happy Bedsu, rekla je: 'Izlaganje plavom svjetlu u večernjim satima povezano je s daljnjim potiskivanjem melatonina i ometanjem vašeg cirkadijalnog ritma'.

Plava svjetlost, poput one koju emitiraju telefoni i LED budilice, ima stimulirajući učinak koji izaziva budnost i stoga negativno utječe na vaš ciklus spavanja. Da biste prilagodili svoj cirkadijalni ritam, trebalo bi vam pomoći strogi dnevni raspored za odlazak u krevet i buđenje, korištenje vremenskog izlaganja jakom svjetlu, mijenjanje vremena obroka, uzimanje dodataka prehrani, ograničavanje kofeina i vježbanje u različito doba dana.

Ne možete zaspati? Evo što se događa s vašim tijelom kada spavate manje od šest sati: