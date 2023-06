Krenite u Krško - mjesto koje oduševljava ljubitelje povijesti i vina

Volite li vikend bijeg na jedinstveno mjesto ili ste spremni samo tijekom jednog poslijepodneva na jedinstven način napuniti baterije krenite u Krško. Nalazi se ni sat vremena udaljeno od Zagreba, a na ovoj se destinaciji nudi pregršt doživljaja. Istražiti možete Grad Rajhenburg čuti priču o povijesti ovog kraja, utjecaju grofova, ali i svećeničkog reda Trapisti (koji su u ovom dvorcu živjeli u tišini predano radeći. Znate li da je ovaj red napravio i prvu čokoladu u Sloveniji?) koji su ga na poseban način obilježili, vidjeti kako izgleda jedina Slovenska paninoteka koja se nalazi u podrumu ovog dvorca, a kroz koju će vas provesti sommelierka Ksenja Kragl. Krenete li u gradski đir ovim gradom burne povijesti, put će vas na kraju dovesti i do Kleti Krško, koje je jedna od najstarijih Slovenskih 'kleti'. Podvlačimo vam 'na kraju' jer ovdje se vrijeme ne broji otkucajima kazaljke na satu već kroz kapljice vina kojima se prepuštate dok slušate o bogatoj povijesti ovog kraja, mitovima i legendama koje su protkane kroz priču o vrhunskom vinu i vinsko-gastro doživljajima.

Foto: Nikola Zoko

Naime, Klet Krško, koja se danas naziva i domom Cvičeka, svoja je vrata prvi put otvorila osamdesetih godina prošlog stoljeća, iako je osnovana 1928. i to kao prva vinogradarska zadruga Kostanjevica na Krki. Nalazi se u staroj dvorskoj kleti iz 1770. godine u neposrednoj blizini Šrajbarskog turna čiji su vlasnici bili grofovi Auerspergi i to preko 250 godina. Iz bogate povijesti ovog kraja posebno je potrebno. Istaći utjecaj grofa Antona Alexandera Auersperga (Anastazij Grün), koji je uz smisao za trgovanje posjedovalo i izniman smisao za kulturu i umjetnost, ovoj je vinariji još u dalekoj prošlosti dalo poseban pečat zbog kojeg su brojni zaljubljenici u vinsku kapljicu posjećivali ovaj podrum kreirajući i sami povijest. Jedan od najvećih slovenskih pjesnika France Prešern jedan je od njih. Zanimljivo je i dodati i to da Klet Krško, kao zadruga udružuje gotovo 200 vinogradarskih obitelji i brine o očuvanju tradicije mjesta na kojem se i sama vinarija nalazi. Spoj je to dviju vinorodnih regija koje međusobno dijeli rijeka Sava. Na lijevoj obali je vinorodni kraj Dolenjske karakterističan po brežuljcima na kojima se nalaze vinogradi ( ovdje se vidi raznolikost sorti - od bijelih (Kraljevina, Laški rizling, Zeleni silvan, pinot bijeli, sauvignon, chardonnay) do crvenih (baršunasta crna, frankovka plava), a desna obala Save obuhvaća vinorodni revir Bizeljsko-Sremič.

Foto: Nikola Zoko

Što je toliko posebno u Kleti Krško i zašto je ona idealno mjesto za vinsku degustaciju?

Povijest ispričana u čaši vina! Prepustite se degustaciji vina obilazeći podrume koji će vas ostaviti bez daha! Proći ćete kroz gotovo stoljetnu povijest, otkrivajući stari dvorski podrum koji priča zanimljive legende. Upoznat ćete procese proizvodnje vina i njihovu posebnost na tržištu, sve začinjeno gurmanskim zalogajima ovog podneblja. Kad krenete u vinsku avanturu u ovoj Kleti, degustacija počinjete s pjenušcem Turn Gourmet Brut natur. Turn (brend lansiran u ovoj kleti 2020.godine) je etiketa inspirirana prošlošću (dvorac Šrajbarski turn) i najbolji vodič za priču koju klet ali i regija priča- od najstarijeg dijela podruma, do najnovije suvremene kušaonice potrebno je napraviti nekoliko tisuća koraka uživajući u vinu i suvremenim zalogajima koji vas čekaju na određenom dijelu kleti. Završna stanica svakako je boutique trgovina u kojoj ćete po povoljnim cijenama kupiti sve ono što Klet Krško ima u ponudi- čak i pomno odabrane izborne berbe!

Foto: Nikola Zoko

Znate li da je Klet Krško dom Cvičeka?

Posebna zvijezda Kleti Krško svakako je Cviček, savršena ravnoteža između žeđi i užitka koja u ovoj vinariji nastaje po tradicionalnoj recepturi. Klet Krško, kao najstariji i najveći proizvođač cvička u svijetu i prva vinarija koja ga je počela puniti u boce, predstavlja i redizajn boce i etikete. Zatvoreni krug- od trsa do suvremene butelje s ovim vinom prirodno niže razine alkohola, Cviček pozicionira na sam vrh trendy vina koja se u okviru degustacije može piti samostalno ali i u kombinaciji s mineralnom vodom. Na taj se način 'vino naših djedova' opojni spoj tradicije ovog kraja, pretvara u suvremeno osvježenje koje se može piti u svim trenucima jednog dana!

Foto: Nikola Zoko

Izaberite svoj program degustacije!

Degustacija u Kleti Krško, može biti Classic, Premium i Gourmet, a međusobno se razlikuju po trajanju, ali i načinu obilaska ovih podruma. U Vlassic turi vas tako čeka obilazak kleti u trajanju od dva sata, prilikom kojih ćete degustirati pet etiketa uz koje su sljubljene plate lokalno proizvedenih suhomesnatih proizvoda. Premium degustacija traje nešto dulje (2,5 sati) tijekom kojih ćete kušati čak 7 vinskih etiketa te uživati u zalogajima lokalnih proizvođača koji su svoje sireve i namaze napravili od modre frankovke, vina kojeg možete i kušati u ovom podrumu. Gourmet je program za istinske poznavatelje vina. Traje tri sata tijekom kojih ćete kušati čak 8 etiketa uz koje se sljubljuju slane i slatke delicije. U razgled podruma i ovakav način degustacije možete pozvati prijatelje te uz finu kapljicu proslaviti rođendan, godišnjicu braka, nazdraviti uspješnim poslovnim suradnjama.

