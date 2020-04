Koronaljubav: Izašli su na dva spoja, 'kliknuli' i sada žive zajedno u karanteni

Carrie Lee Riggins dopisivala se putem Bumble aplikacije tjednima s muškarcem, a sada žive zajedno u karanteni, piše Daily Mail.



Otkrila je da su se upoznali na aplikaciji sredinom veljače i lijepo razgovarali prije nego su se dogovorili da se nađu. On živi dva i pol sata od New Yorka, u Connecticutu, ali dogovorili su da će 22. veljače doći k njoj u posjetu. Početak nije bio baš idealan. Kada ga je to jutro nazvala da potvrdi dogovor rekao joj je kako je mislio da su se dogovorili za tjedan nakon i da je sada na putu u Arizoni. Tako se njihov susret odgodio na 7. ožujak. Prvo su otišli na ručak, a onda su istog dana otišli i na večeru.

Ubrzo je situacija s koronavirusom u New Yorku postala ozbiljna, pa je spremila odjeću, mačku i šivaću mašinu i uputila se k njemu koji ima puno prostora u kući. "Nisam htjela biti sama u ovoj situaciji, a on se činio kao jako drag muškarac."



Svatko ima svoju sobu u kojoj spava, a na spojeve idu u dnevni boravak i iako je situacija čudna trude se biti romantični. U nekim stvarima imaju različiti ukus, ali naprave kompromis. Otkrila je kako sada, nakon mjesec dana zajedničkog života, još uvijek nema nikakvih loših strana niti svađa.