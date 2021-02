Konobari priznali kojim se sve trikovima služe kako bi dobili napojnicu, ali i što najviše mrze kod gostiju

Posao konobara nije nimalo jednostavan - od dugih smjena, rada tijekom noći, cjelodnevnog hodanja, stajanja na nogama, susreta s neugodnim gostima do teške situacije koja ih je sve zadesila prije godinu dana pojavom pandemije - mnogi su ostali bez posla, a mnogi su 'na čekanju' da ponovno počnu raditi nakon lockdowna. Baš zato se danas, 24. veljače, obilježava njihov dan u znak zahvalnosti za naporan rad i trud da gosti uvijek budu zadovoljni.



Povodom današnjeg dana otkrivamo koje stvari rade kako bi 'pokupili' simpatije gosta i dobili dobru napojnicu, koliko truda u to ulažu i što nikako ne vole da gosti rade.



O ovoj temi raspravljalo se na društvenoj mreži Quora gdje su mnogi bivši ili sadašnji konobari i konobarice podijelili trikove kojima se služe kako bi im gosti ostavili što bolju napojnicu.



Suptilno klimanje glave prilikom primanja narudžbe ostavlja dojam kako je gostu pružena potpuna pažnja zbog čega on dobiva na važnosti.



Osim što izgleda kao da ga se sluša bez prestanka, klimanje glavom popraćeno uz nazive određenih jela ili pića može potaknuti želju za njima jer izgleda kao da ih konobar odobrava, a ljudi vjeruju kako oni znaju sve o ugostiteljskom objektu u kojem rade.



Ako se radi o mjestu više kategorije, konobari će uz večeru rado napraviti nešto čime će zabaviti goste. Ne mora se raditi o nekom velikom spektaklu, dovoljno je impresionirati goste svojim vještinama. Ponekad je to specijalno flambiranje nekog jela, žongliranje bocama pića ili pak nešto treće što fantastično izgleda i odaje dojam kako konobar uistinu zna svoj posao. Ljudima obično nije problem pravom profesionalcu ostaviti koju kunu više no što su planirali.



Dobro pamćenje najbolji je prijatelj svakog konobara ne samo u situacijama kada primaju narudžbu već i tijekom cijelog radnog vremena. Osim narudžbe, važno je zapamtiti poneke detalje poput imena ili isječaka iz razgovora koji su se s njima vodili. Ako mu konobar zapamti ime, pojedinac se lakše zbližava s osobljem restorana, a ako još i zapamte koje mu je omiljeno piće ili što uvijek jede, rado će ostaviti obilatu napojnicu.



Konobari su potvrdili kako uvijek pretpostavljaju tko iz društva će platiti račun, a onda prate tu dinamiku i toj osobi pružaju najviše pažnje. Jedan od malih trikovima kojima se koriste je i onaj da s tom osobom pokušaju ostvariti lagani dodir rukom po ramenu ili ruci kako bi ostvarili prisniji odnos.



Posebnu pažnju konobari mogu posvećivati vašoj djeci ili ljubimcima, ali to ne mora značiti da im je uistinu stalo. Konobari znaju kako će ovo raznježiti svakog pojedinca i to ponekad znaju iskorištavati tako da im posvete posebnu pažnju koja najčešće rezultira velikom napojnicom radi ljubaznosti.



Važno je osigurati da se gost osjeća kao kod kuće, a tome dobro može poslužiti i uspostavljanje razgovora. "Neki ljudi uvijek pričaju sa konobarima. Tako da, važno je taj razgovor nastaviti, a ne se samo smješkati i otići. Ako se u taj razgovor još može unijeti i neka šala koja se u njega uklapa, to je pun pogodak", rekla je Barbara V., sezonska konobarica koja zbog svojeg ljubaznog ponašanja i profesionalnog stava na nivou mjeseca putem napojnica zaradi i polovinu plaće.

Na portalu Theeverygirl, dugogodišnja konobarica napisala je tekst o stvarima koje konobari ne podnose da gosti rade.



"Želimo vam servirati savršeno jelo, no ponekad vam ne možemo pripremiti jelo koje ste zamislili jer moramo pratiti jelovnik koji je osmišljen da može zadovoljiti većinu gostiju u restoranu i mogućnosti kuhara."



Zamolila je ljude i da ne lažu o svojim alergijama s namirnicama jer kuharima oduzima jako puno vremena da prilagode vaše jelo kako ne biste imali alergijskih reakcija. Ako lažete o svom zdravstvenom stanju samo kako biste dobili neki "ekstra obrok", to zaista nije lijepo.



Također, ako naručujete hranu za van bilo bi lijepo ostaviti napojnicu i u takvim situacijama.



"Imamo samo dvije ruke, baš kao i vi i stoga imajte na umu da ako je gužva da nismo u mogućnosti jako brzo obaviti ono što bismo mogli kada nije gužva u restoranu. Imajte razumijevanja za to i pokušajte pozvati konobara za dodatne narudžbe za sve za stolom, ne jedan po jedan svakih nekoliko minuta. "



"Nerijetko su plaće konobara tek osnovne, što znači vrlo male pa mnogi ovise o napojnicama. Ako ste u mogućnosti, ostavite napojnicu, to nam znači puno."



"I mi smo ljudi koji griješe, stoga nam recite ako smo vam nešto zaboravili donijeti. Dajte nam priliku da ispravimo propust, nemojte nas napadati. Nemojte nas kažnjavati ne ostavljanjem napojnice jer vam se jelo našeg kuhara nije svidjelo. Frustrirajuće je kada nam ne date priliku da vam pokušao učiniti boravak i konzumaciju jela kod nas što ugodnijim."



"U restoranu je u pogonu cijeli jedan sustav ljudi koji funkcionira oko vas. Ako ste završili s jelom, a vidite da netko duže čeka na slobodan stol, ustupite svoje mjesto nakon obroka. Pazite na svoju malu djecu koja trčkaraju okolo da nas ne ometaju u poslu ili uzrokuju da nam nešto s tacne padne na pod. Ili na njih."



Iako su mjere popustile, gosti kafića i restorana mole se da se pridržavaju svih propisanih mjera.

