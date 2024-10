Koja je idealna temperatura spavaće sobe za najzdraviji san?

Tijekom sna, tijelo se prirodno hladi, pa hladna, ali ne prehladna soba pomaže pri održavanju neprekinutog sna. Kad su u pitanju bebe, ne biste trebali pretjerano zagrijavati prostoriju kako ne bi došlo do pregrijavanja, što može povećati rizik od sindroma iznenadne dojenačke smrti, piše Healthline. Idealno, soba bi trebala biti između 15.6°C i 20°C s odgovarajućom odjećom za bebu.

Tijekom 24 sata, unutarnja temperatura tijela varira u skladu s cirkadijskim ritmom, a tjelesna temperatura se smanjuje tijekom noći kako bi podržala proces sna. Kada je okruženje previše toplo ili hladno, to može ometati taj prirodni proces hlađenja i dovesti do poremećaja spavanja. Studije su pokazale da temperatura prostorije igra ključnu ulogu u kvaliteti sna, a topliji ljetni mjeseci često dovode do lošijeg spavanja zbog otežane regulacije temperature u tijelu.

VEZANI ČLANCI:

Za bebe, prostor za spavanje ne treba biti znatno različit od odraslih, ali je važno izbjegavati pregrijavanje. Bebe ne mogu lako regulirati temperaturu i ne spavaju s mnogo pokrivača, pa je prikladna lagana odjeća i vreća za spavanje najbolji izbor. Bebu možete provjeriti dodirom stražnjeg dijela vrata kako biste vidjeli je li pretopla.

Vruća prostorija može uzrokovati nemiran san smanjenjem sporovalnog i REM sna. Vlaga također može doprinijeti problemima sa spavanjem. S druge strane, pretjerana hladnoća može otežati uspavljivanje, iako obično ne ometa ciklus sna. Ako vam je prehladno, vaše tijelo može promijeniti odgovor autonomnog živčanog sustava, što može utjecati na zdravlje.

VEZANI ČLANCI:

Kako biste se pripremili za što bolji i zdraviji san, regulirajte temperaturu u sobi. Koristite termostat, otvorite prozore, ili uključite ventilator kako biste održali prostoriju na temperaturi između 15.6°C i 19.4°C. Prilagodite posteljinu sezoni, koristite lagane pokrivače ljeti i dodajte deke zimi. Izbjegavajte kofein popodne. Kofein može otežati uspavljivanje, stoga ga izbjegavajte kasnije tijekom dana. Držite sobu tamnom i tihom. Izbjegavajte svjetlosne i zvučne smetnje tijekom noći. I za kraj, idite na spavanje svaki dan u isto vrijeme i smanjite izloženost plavom svjetlu iz uređaja prije spavanja. Zadržavanje sobe na nižoj temperaturi pomoći će vam da postignete bolji san svake noći.

Raniji odlazak na spavanje smanjuje rizik od depresije za 23 posto