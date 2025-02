Karnevalski meni na Kastvu, stara jela spremljena na moderan način

Na Kvarner ovih dana imate razloga doći, jer u tom dijelu Hrvatske već od sredine siječnja svakoga vikenda možete uživati i zabavljati se u ludim maškaradnim zabavama te gledati zvončare koji okupiraju ulice velikih i manjih mjesta. Možete planirati i jednodnevni izlet, primjerice u gradić Kastav pokraj Rijeke, koji je smješten na brežuljku na 365 metara nadmorske visine, pa vam pogled na more i Kvarnerski zaljev puca s prekrasne šetnice oko grada. Kraj samog ulaza u Kastav smješten je i restoran Oštarija Fortica s čije terase i parkirališta možete doživjeti taj jedinstveni pogled na Kvarnerski zaljev i ulazne zidine grada, a i sam objekt restorana dio je priče o povijesti ovoga gradića.

Bistro Oštarija Fortica smješten je, naime, u prostorima stare zgrade iz 19. stoljeća u čijem se prizemlju nalazi desetljećima. Lako ga je uočiti krenete li u istraživanje grada, posebno spajajući početnu točku mjesta, vidikovac s parkom i ulazna vrata u stari dio grada. Na prvi pogled terasa je mirna, trenutačno uspavana čekajući prve zrake proljetnog sunca, no kada uđete u restoran, doživjet ćete prizor iz Fellinijeva filma, osjećat ćete se kao kod kuće u domaćoj, ugodnoj atmosferi, a ako ste na najnižoj etaži restorana, imate pogled i u kuhinju. U restoranu je uvijek živo i stolovi su puni, pa je, posebno vikendima, potrebno rezervirati svoje mjesto kako biste bili sigurni da ćete moći uživati u raznovrsnoj ponudi koja ovih pokladnih dana sadrži i poseban – kako kažu u tom kraju, pustni

meni.

Foto: Nikola Zoko

Na ulazu u Oštariju Fortica upoznat ćete vlasnika Željka Markusa, koji rado dočekuje goste, a kad čuje želje što biste željeli pojesti, nestaje u kuhinji. Da je zaista tamo, uvjerit ćete se i sami kad sjednete i ugodno se smjestite pijuckajući aperitiv i čekajući pozdrav iz kuhinje. Iza staklene stijene upravo chef Željko Markus priprema specijalitet koji će se naći na vašem tanjuru. U poslu mu često pomaže kćer, a rado ističe da je za popularnost restorana i ugodnu atmosferu koja ondje vlada zaslužan i odličan rad konobara. Oduševio je goste još početkom 2023, kada je otvorio obnovljeni restoran i za njih priredio carpaccio od boškarina punjen paštetom od guščje jetre na pireu od zelene jabuke s mladom kapulom i porilukom.

Foto: Nikola Zoko

– Kao što se Fortica nalazi na 365 metara nadmorske visine, tako smo i mi svojim gostima otvoreni cijelu godinu. Izuzetak su samo ponedjeljci kad bistro ne radi. Kako smo otvoreni brojnim gastroljupcima, a prepoznati od domaćih gostiju, dobro se zna da se kod nas može pojesti ukusna marenda u tjednu, uživati u finoj večeri, a vikendom u ručkovima koji su uvijek sezonska priča. Ja sam ovdje prisutan stalno, sudjelujem i u samoj nabavi namirnica koje nabavljamo iz lokalnog uzgoja i imamo dobru suradnju s uzgajivačima, no puno toga i sami proizvedemo ja i moja obitelj. Isprobavamo namirnice i okuse s ciljem stvaranja novih jela koja će gosti isprobavati – priča nam dinamičan i nasmijan chef kojeg nevjerojatno zabavlja reakcija gostiju na njegove kreacije. Ne krije kako voli ugostiti gastroljupce koji vjeruju ‘svom chefu’ te spremno kušaju ono što je za njih pripremio.

Foto: Nikola Zoko

U Kastvu trenutačno traje peto godišnje doba – vrijeme maškara koje svake subote u centar privlače veliki broj ljubitelja odlične zabave pod maskama. Za razliku od ostalih malih gradova, Kastav svoju zimu proživi vrlo aktivno, a kad ste već ‘gori’, dobro se zna i gdje se fino jede. Kako bi bio ukorak s manifestacijom koja Kastvu daje poseban šarm u najhladnijem dijelu godine, Željko je prilagodio svoj jelovnik. Uz standardne delicije zbog kojih ljudi ciljano dolaze čitave godine pa potegnu i iz Zagreba kako bi probali

juhu od telećeg repa, teletinu ispod peke s kiselim zeljem, gulaš od magarca s domaćim njokima, biftek s tartufima ili savršeno pečeni škripavac na žaru kao i raviole punjene aromatičnom i tostiranom pancetom, kreirao je i pustni meni.

– Volim tradicionalno pretvarati u moderno. To mi kao kuharu daje mogućnost da budem kreativan i da svaki dan smišljam nešto novo u svojoj kuhinji. U vrijeme pusta ili karnevala na Kvarneru se tako jedu slana i slatka peciva, jače meso za snagu, kobasice, kiselo zelje i domaće slastice među kojima su popularne krafne, ali i kolači od jabuka i krušaka. Sve su te namirnice vrlo inspirativne i na temelju njih sam osmislio pustni jelovnik – pojašnjava chef Željko Markus.

Foto: Nikola Zoko

A što čini jedan pustni meni? Primjerice, za predjelo ćete dobiti hrskavu focacciu, ručno rađenu i netom ispečenu, s carpacciom od

boškarina sa svježim maslinovim uljem i kremama od jabuke i cimeta te zimskim brusnicama u crnom vinu. Kad tako startate, lako vam se može dogoditi da poželite još jedno isto predjelo te da ovom fuzijom okusa završite obrok. No radije nakon predjela dajte priliku glavnim pustnim jelima.

– Kvarnerska kombinacija kobasica, kiselog tijesta i kruha u mojoj su kreaciji ravioli punjeni kobasicama s umakom od kiselog zelja i slanine. Raviole radimo ručno svakog dana, a punimo ih sezonski. Iako se na prvu čini hrabro pojesti paštu s umakom od kiselog zelja koje mnogi jedu kao prilog, pustna pašta jelo je koje naši gosti obožavaju ove zime – kaže Željko polako pripremajući drugi,

nešto kompaktniji tanjur. Zvijezda pustnog menija je juneća koljenica koja se 48 sati sporo pekla u takozvanom roštilju zatvorenog sustava green egg, stabilizirana u crvenom vinu od kojeg nastaje umak za domaće njoke. Ovaj se specijalitet priprema za više ljudi, a kako biste bili sigurni da ćete u njemu i uživati, najavite se Fortici unaprijed.

Foto: Nikola Zoko

– Pustni jelovnik završavamo laganijim desertom koji se poslužuje u čašama, a u kojem spajam laganije kreme, sezonsko voće i domaći crumble. Uz sva jela gostu možemo ponuditi adekvatno vino iz naše ponude pa se tako može izabrati iz čitave palete vrhunskih vina lokalnih i hrvatskih vinara. Kako bismo naglasili vrijeme pusta, do 4. ožujka pečemo i krafnice za naše goste po receptu naših nona – kaže Željko dodajući kako je ovaj način pripreme hrane jedinstven u ovom dijelu Hrvatske. Pustni je meni karakterističan za vrijeme maškara, pa ćete, ako ga propustite kušati do početka ožujka, morati pričekati iduću sezonu. No možete uživati u ostalim delicijama koje su prilagođene godišnjem dobu, pa chef Željko već sada najavljuje da se veseli početku proljeća kad kreće u berbu šparoga, medvjeđeg luka i ostalih dobrobiti prirode koje se iz lokalne kastavske šume za samo nekoliko minuta

mogu naći kao zvijezde proljetnog menija na tanjuru ove oštarije.