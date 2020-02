Kada mi je suprug priznao da je gay, osjetila sam veliko olakšanje

"Pomalo začuđujuće, ali moj prvi osjećaj bilo je olakšanje, ali ono je trajalo samo otprilike 23 sekunde, a zatim su ga zamijenile neke crne i mračne misli", rekla je Alana za Daily Mail. "U tih nekoliko sekundi, svaki trenutak sumnje u sebe, svaka uvreda mog samopoštovanja, svaka neprospavana noć zbog zbunjenosti i očaja te svaki osjećaj koji sam potiskivala tijekom trinaest godina našeg braka napokon su olakšali i ponovno sam mogla disati."

Pogledajte priču Ive i Mladena koji su se borili za udomiteljstvo:

Bilo je to olakšanje kada je shvatila da nije luda i da je voljena. To se dogodilo prije pet godina, ali mjesecima, čak i godinama se osjećala da se muči s disanjem. Kada sad promatra svoj brak, shvaća da je seksualnost njenog supruga utjecala na nju i prije nego što je saznala istinu. Istinu je saznala u svojim četrdesetima kada su njihove djevojčice imala četiri, šest i sedam godina.

Upoznali su se u dvadesetima dok su putovali Azijom, a brzo su se zaljubili, strastveno i iskreno. Brzo su započeli ozbiljnu vezu, nakon nekoliko tjedana već su živjeli zajedno, unutar godine dana bili su zaručeni i nekoliko mjeseci kasnije vjenčani.

Sve joj se činilo normalno, kako emotivno tako i seksualno, a svoju udaljenost pripisivala je njihovim ubrzanim i stresnim životima. No duboko u sebi je osjećala da nešto nije u redu, a svaki put kad bi ga pitala, sve bi negirao i odbacio, dok se ona nije počela osjećati ludo i očajno.

"Počela sam sumnjati u sebe, u svoje osjećaje i u svoje instinkte. Moj bivši suprug jako je prijateljski nastrojena pa kada sam pričala o svojim osjećajima drugim ljudima, jednostavno me nisu mogli razumjeti. Zadnje tri godine bile su najteže, bio je depresivan zbog smrti kolege, u stresu zbog posla i naš seksualni život i intima su patili."

Pogledajte kakva razmišljanja imaju mladi u Hrvatskoj:

Svi znakovi upućivali su na aferu, ali ona nije mogla vjerovati da bi ju prevario. Nakon nekoliko vikenda koje nije bio doma, više nije mogla izdržati i upitala ga je: "Jesi li ti gay?" On je pao na pod, kimnuo glavom i tu su došle njene 23 sekunde olakšanja.

"Zatim sam pala u šok, ali sve sam to potisnula i brinula se za njega i njegove osjećaje. Idućih dana samo smo pričali i plakali, a on je priznao da se već duže ovako osjeća i da je pred kraj našeg braka viđao nekoliko muškaraca."

Nisu htjeli da djeca znaju pa su samo ukratko objasnili da se rastaju, a zatim su morali reći i prijateljima i obitelji. Nakon šest tjedana preselio se iz njihove kuće, ali Alanu je mučilo pitanje je li ona znala istinu. Zna da ju nikad nije htio povrijediti i da ju je volio i poštovao, ali ona je morala potisnuti svoju ljutnju i bol te podržati svog bivšeg muža u njegovom novom životu.

"Pet godina kasnije sretnija san nego što sam ikad bila. Moja karijera napreduje, a naša djeca imaju dva roditelja puna ljubavi. Moj bivši suprug bio je izuzetno hrabar što je 'izašao', ali i ja sam bila hrabra jer sam ga podržala i poštovala. Nadam se da će društvo postati još tolerantnije pa osobe, kao moj bivši suprug, neće morati živjeti u laži."

Kumice s Trešnjevačkog placa podijelile su svoje savjete za vječnu ljubav: