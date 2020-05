Niti jedna veza nije savršena i svaka ima uspone i padove, a nekad vas partner naljuti i dovede u situacije da postupite kako možda ne biste trebali. Ljudi su otkrili za aplikaciju Whisper koje su najluđe stvari koje su napravili ili redovito rade partneru nakon svađe.



"Kada me dečko naljuti, obavezno umočim njegovu četkicu za zube u zahod. Nikada nije to saznao."



"Imam intoleranciju na laktozu, pa kada se posvađamo, pojedem veliku količinu mliječnih proizvoda kako bi smrdjela i kako bi me ostavio na miru."



"Kada djevojka zaspi, ja je ošamarim i pravim se da se samo puno mičem u snu."



"Ponekad, kada me dečko naljuti, blokiram njegov broj i blokiram ga na Instagramu."

Poslušajte ljubavne savjete kumica s placa:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Dečko me naljuti, a ja onda gledam 'Igre prijestolja' bez njega. Kada dođe kući, na televiziji je sezona koju još nije pogledao, a ja odbijam prepričati što se dogodilo. Pokvareno, ali eto."



"Obučem ogromnu i debelu pidžamu za spavanje i tako mu dam do znanja da ništa od seksa tu večer."



"Kada me dečko naljuti, provedem sate i sate na Tinderu razgovarajući sa zgodnim frajerima."



"Svaku staklenku u kući čvrsto zatvorim kada me cura naljuti i odbijam otvoriti kada me zamoli."



"Namjerno se ne brijem kada me dečko naljuti."



"Prije nekoliko dana djevojka me stvarno uzrujala i spetljala sam se s jednim muškarcem u njegovom autu. Nije mi se uopće svidjelo, ali sam bila previše uzrujana. Ona ne zna ništa o tome. Imam 19 godina, gay sam i zajedno smo godinama."



"Obučem tajice i kratke hlačice kako bi me svi muškarci gledali, a dečko bio ljubomoran."



"Djevojka me naljuti, a ja onda pljunem po njezinim čarapama u ormaru."



"Osvetim joj se tako što završim s gay prijateljem."



"Prevarim ga svaki put kada me naljuti. Osjećam se bolje iako znam da to nije zdravo."



"Stavim mu svoju kosu u hranu svaki put kada me naljuti."