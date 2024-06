Jeste li primijetili da engleski nogometaši režu rupe na svojim čarapama? Evo razloga iza ovog bizarnog trenda

Bellinghamov zadivljujući udarac glavom u prvom poluvremenu bio je dovoljan da Engleska pobijedi Srbiju s rezultatom 1-0 na Euru 2024. No, činilo se da je neke gledatelje više zanimalo što su nosili igrači na terenu. Ljubitelji nogometa koji su gledali utakmicu nisu mogli ne primijetiti da su neki igrači izrezali rupe na svojim čarapama, nazvavši to bizarnim trendom, piše LADBible.

Međutim, iza toga postoji dobar razlog – i ne, nije samo modni trend. Ispostavilo se da uske nogometne čarape mogu prouzročiti probleme igračima jer vrše snažan pritisak na mišiće. Dakle, kada igrači trče u punoj brzini, one zapravo mogu ograničiti kretanje. To može utjecati na probleme s cirkulacijom i dovesti do dugoročnih problema.

Conor Gallagher’s socks looking like he’s in a stage production of Oliver. pic.twitter.com/hrIavLXKjg — Conor Wilson (@ConorWilson) June 16, 2024

Zato igrači režu svoje čarape kako bi poboljšali prozračnost, povećali raspon pokreta i izbjegli probleme s cirkulacijom. Kyle Walker rekao je za SPORTbible 2021.: "Čarape su zapravo bile preuske pa je to stvaralo pritisak na moje listove. Izrezao sam ih samo da oslobodim listove – da ih oslobodim napetosti."

Vatreni odradili trening nakon teško prospavane noći, evo tko je sve bio na terenu: