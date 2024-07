Jeste li ikad čuli za hrvatskog vampira? Za Juru Granda znanstvenici ni danas nemaju objašnjenje

Vjerojatno pomislite na Rumunjsku kada pomislite na vampire, ili možda čak na Whitby u Engleskoj ako znate nešto o nadahnuću crpljenom iz opatije Whitby koja sada leži u poluruševinama. Bile to mračne planine Rumunjske ili jezive, maglovite močvare sjeverne Engleske koje prizivaju slike šišmiša i krvopija - Hrvatska vam vjerojatno uopće ne pada na pamet. To je sve dok ne čujete za gospodina Alilovića, hrvatskog vampira, piše Total Croatia News.

Da bismo se bolje upoznali s hrvatskim vampirima, moramo se vratiti u 1500. godinu i smjestiti se u malo selo Kringa u Istarskoj županiji, nedaleko Tinjana. Alilović, poznatiji kao Jure Grando, potječe iz ovog malog naselja, a na svjetsku kartu ga je stavio iz vrlo jezivog razloga. Jure je rođen u Kringi 1579. godine. Sretan što je uopće preživio rođenje i djetinjstvo u to doba, Jure je živio život onako kako se moglo očekivati ​​i bio je proizvod svoje sredine i dobi, oženio se, radio kao klesar i dobio dvoje djece – Nikolu i Anu.

Sve dok ga nije pogodila bolest koja mu je život oduzela 1656. godine. Tada se smatralo da je živio dug život i naravno, kad umre – očekivano je da će i ostati mrtav. Legenda, međutim, kaže da nije. Nakon Jurine smrti, mještani Kringe počeli su pričati o tajanstvenim kucanjima na njihovim vratima. Oni koji su tvrdili da su imali čudan posjet svojim domovima ubrzo su počeli umirati. Kringom, Tinjanom i cijelom Istrom proširio se strah kako su te priče kružile.

Dok je njegova udovica Ivana tugovala i negodovala zbog tvrdnji da je njen pokojni suprug posjećivao i ubijao svoje sumještane, i njoj je došao u posjet. Tvrdila je da se Jure pojavio tijekom noći u njihovoj bivšoj spavaćoj sobi, izgledao je sablasno, a kroz dahtanje duha probijao se smiješak na njegovom nezemaljskom licu. Zgrožena, Jurina udovica preživjela je šok, ali ne bez psihičkih ozljeda.

Svećeniku su seljani ispričali o tim zgodama, a činilo se da je Jure nastavio pustošiti. Tijekom noći obilazio je ulice Kingra te posjećivao ljude, koji su zatim vrlo brzo umirali. Nakon što je do 1672. godine skupio dovoljno informacija, svećenik je shvatio da se nešto mora poduzeti te je s još nekolicinom odlučio iskopati Jurin grob. Kad su to učinili, ostali su zatečeni od užasa. Isti bolni smiješak koji je opisala njegova udovica bio je na Jurinom licu, a tijelo mu se uopće nije raspalo. Svećenik je odrezao glavu tijela, a dok je to činio iz ostataka se začuo vrisak od kojeg se ledi krv u žilama. Nakon te dekapitacije, u Kringu se vratio mir.

Njegova su djeca pobjegla iz Kringe u Italiju. Vjeruje se da je Jure bio prva stvarna osoba koja je u povijesnim zapisima opravdano opisana kao vampir. Nazivali su ga štrigon, što je istro-venetska riječ za čovjeka nalik na vampira, a njegov slučaj istraživali su čak i znanstvenici Sveučilišta u Zagrebu.

