Jednostavan matematički zadatak izazvao raspravu: Možete li dobiti ispravno rješenje?

Na društvenim mrežama često se pojavljuju zanimljivi matematički problemi koji mogu izazvati burne rasprave među korisnicima. Zbog načina postavljanja zadatka, korisnici često dobiju različita rješenja, a ovaj zadatak uzrokovao je još jednu raspravu, kako piše Medium.

Zadatak traži ljude da izračunaju vrijednosti hrane iz popularnog restorana brze hrane McDonald's te da dođu do krajnjeg rješenja. Možete li ga vi riješiti?

Iako se čini sasvim jednostavan, zadatak je izazvao raspravu među korisnicima društvenih mreža jer su mnogi dobivali dva različita rješenja.

Foto: YouTube

Naizgled jednostavan, no ipak ga mnogi riješe krivo: Pokušajte riješiti ovaj matematički zadatak!

Pa, krenimo od početka. U prvom redu vidimo da je zbroj tri ista soka jednak 30 pa jednostavnim dijeljenjem 30 sa tri dolazimo do odgovora da je jedan sok jednak 10.

Idući red tvrdi da je zbroj jednog soka i dva ista burgera jednak 20. Budući da znamo da je sok 10, ostaje nam da su dva burgera jednaka 10, odnosno svaki burger iznosi 5.

U trećem redu trebamo doći do iznosa dvostrukih krumpirića, s obzirom na to da znamo da je dvoje dvostrukih krumpirića plus jedan burger jednako 9. Znamo da je burger jednak 5, što znači da krumpirići zajedno iznose 4, odnosno svaki skup krumpirića iznosi 2.

Na samom kraju, treba se izračunati koliko je burger plus krumpirić puta sok. Budući da smo u prošlom redu imali dvostruke krumpiriće, a sada imamo samo jedne, potrebno je prvo iznos dvostrukih krumpirića podijeliti s dva, što nam govori da su jedni krumpirići zapravo jednaki 1.

Sada kada znamo sve nepoznanice, stvar je veoma laka te jednadžba glasi: 5+1×10=?

Jednostavnim računanjem prateći pravilan redoslijed računanja dobivamo da je 5+10=15. No, mnogi su ipak dobivali 16 jer su prvo računali zbrajanje, a zatim množenje te je tada jednadžba glasila: 6×10=60.

Ispravan odgovor je 15 jer je potrebno pratiti pravila računanja u matematičkim zadacima, koji govore da množenje i dijeljenje ima prednost nad zbrajanjem te se oni prvi rješavaju u jednadžbama.

Znate li koliko sati dnevno biste trebali spavati za zdrav mozak?