Je li sok od naranče zapravo dobar za vas? Evo što kaže znanost

Bilo da obično započinjete jutro otvaranjem kutije soka od naranče ili pravite svoju vlastitu svježe cijeđenu verziju, sok od naranče je ukusan dio rutine doručka mnogih ljudi. Iako možda prepoznajete popularni napitak kao izvrstan izvor vitamina C, koji često sadrži više od preporučene dnevne količine nutrijenata u svakoj šalici, to nije sve što dobivate svakim gutljajem. Možda ste svjesni da je sok od naranče posebno bogat šećerom, iako, uglavnom, samo prirodnim šećerom iz naranče - zbog čega se možda pitate je li sok od naranče dobar za vas.

Prije nego si natočite još jednu čašu ovog zlatnog eliksira, čitajte dalje kako biste otkrili neke od dobrobiti zajedno s potencijalnim nuspojavama koje mogu proizaći iz ispijanja soka od naranče, prema znanstvenim podacima, piše Eat This Not That.

Je li sok od naranče dobar za vas? Iako se sok od naranče prvenstveno sastoji od voća bogatog hranjivim tvarima, nisu svi sokovi jednako proizvedeni. Lauren Manaker, registrirana dijetetičarka i autorica knjige The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility, tvrdi da "stopostotni sok od naranče apsolutno može biti dio uravnotežene i zdrave prehrane." Dok se neki brendovi kupovnog soka od naranče sastoje od kvalitetnih sastojaka, a stopostotni sok od naranče uopće ne sadrži dodane šećere, drugi mogu biti prožeti dodanim šećerima povrh već visoke koncentracije prirodnih šećera. Zauzvrat, ovo može stvarno povećati broj kalorija u vašem soku.. "Sok od naranče doista sadrži izvor ugljikohidrata u obliku šećera; međutim, stopostotni sok od naranče ne sadrži dodane šećere, i možete ga kupiti s pulpom za malo povećanje vlakana", objašnjava Caroline Thomason, dijetetičarka iz sjeverne Virginije.

Ključ za pronalaženje najboljeg soka od naranče koji će dobro služiti vašem tijelu? Obratite pozornost na sve oznake i pročitajte informacije o nutritivnoj vrijednosti. Prema Manaker, trebali biste se također "odlučiti za piće koje je napravljeno od 100% soka, a ne 'piće' od naranče koje je napravljeno s dodanim šećerom." "Potražite etikete na kojima piše 'bez dodanog šećera' ili 's pulpom' za najhranjiviju opciju", kaže Thomason. "Također možete pronaći opcije s manje šećera ako ste svjesni unosa ugljikohidrata." Za zdrav pristup uključivanju soka od naranče u vašu prehranu, Thomason predlaže da "razmotrite koliko ukupno soka konzumirate u danu i uravnotežite svoj sok proteinima, vlaknima i zdravim masnoćama kako biste se osjećali siti i zadovoljni."

Sok od naranče može pomoći u smanjenju rizika od moždanog udara: "Podaci pokazuju da je konzumacija soka od naranče povezana sa 22% smanjenim rizikom od ishemijskog moždanog udara kod muškaraca i 19% smanjenim rizikom od ishemijskog moždanog udara kod žena", kaže Manaker.

Sok od naranče može se boriti protiv bubrežnih kamenaca: "Pijenje soka od naranče znanstveno je povezano s sprječavanjem bubrežnih kamenaca", kaže Caroline Young, vlasnica Whole Self Nutritiona. Zapravo, studija objavljena u Kliničkom časopisu Američkog društva za nefrologiju koja procjenjuje gotovo 200.000 sudionika, primijetila je da je "konzumacija kave, čaja, piva, vina i soka od naranče povezana s manjim rizikom" od razvoja bubrežnih kamenaca.

Sok od naranče može smanjiti upalu u vašem tijelu: Upala može izazvati pustoš na gotovo svakom dijelu tijela od glave do pete, ali dodavanjem malo soka od naranče u vašu redovitu rutinu moglo bi se spriječiti. Kao što Manaker prikladno ističe, "Unos soka od naranče imao je blagotvoran učinak na različite markere oksidativnog stresa i upale." Studija iz 2012. objavljena u The American Journal of Clinical Nutrition otkrila je da su nepretile odrasle osobe s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, koje su uzimale 500 ml soka od naranče tijekom 12 tjedana, imale manju upalu na kraju studije od onih koje su dobivale istu porciju placebo pića.

Sok od naranče može pomoći u kontroli težine: Dok voćni sok može imati lošu reputaciju kada je u pitanju debljanje, neke studije sugeriraju da pojedinci koji redovito konzumiraju sok od naranče mogu biti manje predisponirani za stanja povezana s težinom poput pretilosti, od onih koji ga ne piju. Studija iz 2012. objavljena u časopisu BMC Nutrition Journal pokazala je da osobe koje redovito konzumiraju sok od naranče ne samo da imaju bolju ukupnu kvalitetu prehrane, već i manji rizik od pretilosti. "Sve dok nema dodanih šećera i ako je sok napravljen od pravih naranči, može biti zdrav dodatak uravnoteženoj prehrani", savjetuje Manaker.

Sok od naranče se ubraja u vaš preporučeni dnevni unos voća: "Ispijanje stopostotnog soka od naranče može pomoći ljudima da zadovolje preporučeni unos voća, budući da većina Amerikanaca promašuje cilj u tom dijelu", kaže Manaker. Citirajući Dijetetske smjernice za Amerikance 2020. – 2025., CDC savjetuje da odrasli trebaju jesti (ili u ovom slučaju piti) oko "1,5-2 šalice ekvivalenta voća i 2-3 šalice ekvivalenta povrća dnevno".

Moglo bi vam pomoći u snižavanju kolesterola: Ako se nosite s visokim kolesterolom, dodavanje malo soka od naranče u vašu redovnu rutinu može pomoći da te brojke pređu na zdravije područje. Prema studiji objavljenoj u Journal of Agricultural and Food Chemistry, pojedinci koji su konzumirali 236 mL soka od naranče koji nije koncentrat, tijekom tri tjedna, primijetili su smanjenje omjera LDL i HDL kolesterola. Još jedna studija objavljena u Alternative Therapies in Health and Medicine otkrila je da su flavonoidi citrusa, poput onih koji se nalaze u soku od naranče, učinkoviti u snižavanju ukupnog kolesterola i LDL kolesterola kod osoba s visokim kolesterolom.

Sok od naranče može poboljšati vaš imunološki sustav: Ako pokušavate ojačati svoj imunološki sustav, sok od naranče bogat vitaminom C mogao bi biti odgovor koji tražite. Studija iz 2021. objavljena u časopisu Frontiers in Immunology otkrila je da je redovita konzumacija soka od naranče učinkovita u smanjenju upale, što može utjecati na cjelokupno imunološko zdravlje potrošača.

Može vam sniziti krvni tlak: Otprilike 45% odraslih u SAD-u ima visok krvni tlak - a ako ste i vi među njima, dodavanje malo soka od naranče u vašu redovnu rutinu moglo bi vam pomoći. Studija iz 2021. objavljena u European Journal of Nutrition otkrila je da su među skupinom od 159 ljudi koji su pili kontrolno piće, sok od naranče ili sok od naranče pojačan hesperidinom (polifenol koji se nalazi u narančama), tijekom 12 tjedana, oni koji su uzimali ili obični ili pojačani sok od naranče smanjili svoj sistolički krvni tlak i pulsni tlak.

