Je li slušanje božićne glazbe loše za mentalno zdravlje? 'Može potaknuti tjeskobu'

Ovaj postupan božićni prodor može imati negativan utjecaj na vaše mentalno zdravlje, kaže klinička psihologinja Linda Blair, a prenosi Healthline.com. Puštanje božićne glazbe prije službenog početka blagdanske sezone može vas učiniti tjeskobnima i depresivnima, izjavila je za Sky News. “Božićna glazba vjerojatno će iritirati ljude ako se pušta preglasno i prerano“, rekla je Blair. „Može nas navesti na osjećaj da smo zarobljeni. Podsjeća nas na to da moramo kupiti poklone, ugostiti ljude, organizirati proslave. Neki će na to reagirati impulzivnim kupnjama, što trgovci vole. Drugi će možda samo napustiti trgovinu. To je rizik.“

Božićna glazba može djelovati poput nekog početnog signala za blagdansku sezonu. “Pjesme zapravo pokreću odbrojavanje u našem umu i mogu uzrokovati stres i tjeskobu zbog količine stvari koje trebamo obaviti prije 25. prosinca“, rekao je Scott Dehorty, socijalni radnik i izvršni direktor Maryland House Detox centra za liječenje u Linthicum Heightsu. “Umjesto da osjećamo toplinu zbog obitelji i darivanja,“ rekao je za Healthline, “može nas podsjetiti na broj ljudi za koje trebamo kupiti poklone, planiranje zabava, putovanja, viđanje rodbine koju možda ne želimo vidjeti, i sve vrste negativnih osjećaja.“ Doista, Tampa Bay Times izvještava da Best Buy prvi počinje s božićnom glazbom u trgovinama već 22. listopada. Odmah nakon toga, 1. studenog, druge velike američke marke poput Sears, Michaels i Lane Bryant slijede njihov primjer.

Prijetnja mentalnom zdravlju posebno je jaka za sezonske i maloprodajne radnike koji moraju širiti blagdansko veselje unatoč stalnom priljevu nagomilanih kupaca. “Ljudi koji rade u trgovinama tijekom Božića moraju naučiti isključiti glazbu iz svoje glave,“ rekla je Blair, “jer ako to ne učine, stvarno se ne mogu usredotočiti ni na što drugo. Svu svoju energiju troše pokušavajući ignorirati ono što čuju.“ Kate Chapman, specijalistica za holističku medicinu, radila je kao gospođa Claus u Radio City Christmas Spectacular svake blagdanske sezone od 2001. do 2006. “Živjela sam uz beskonačnu petlju blagdanskih melodija i ‘Ho, Ho, Ho’ koji su mi neprestano odzvanjali u glavi,“ rekla je za Healthline. Za Chapman, "Božićno šuljanje" počelo je prije Noći vještica svake godine, kada su počinjale probe za ikonične brodvejske predstave.

“Svakog sam dana dolazila i slušala kako božićna glazba dopire iz svake sobe pored koje sam prolazila,“ prisjetila se. Do 25. prosinca, Chapman, poput mnogih blagdanskih radnika i izvođača, jedva je imala prostora za pravo blagdansko veselje. “Bilo je krajnje iscrpljujuće proizvoditi božićno oduševljenje četiri puta dnevno. Takva vrsta ushićenja je divna kad je stvarna, ali kad je prisilna, to može biti težak teret,“ rekla je. Chapmanina spoznaja o ulozi u blagdanskoj proslavi možda joj je pomogla zadržati neku razinu smirenosti unatoč fizičkim i emocionalnim zahtjevima. Ta jasnoća, kaže Dehorty, upravo je perspektiva koja nam svima može pomoći da održimo stabilnost tijekom užurbane blagdanske sezone. “Iako je teško ne slušati božićnu glazbu dok ste vani, ne morate u njoj uživati,“ kaže Dehorty. “Jedan je problem taj što svi osjećamo da bismo trebali uživati u glazbi i atmosferi – ali ne morate. Neka praznik bude ono što vi želite i uživajte u njemu. Posvetite ga darivanju ili volontiranju za one u potrebi. Pokrenite nove tradicije kojima ćete se radovati.“

Ako, pak, uživate u prilici da ukrasite svoj dom svjetlima i vijencima, onda to prigrlite. Ljudi koji rano ukrašavaju za blagdane možda su sretniji od onih koji čekaju ili uopće ne ukrašavaju, rekao je Steve McKeown, britanski psihoanalitičar, za UNILAD. “U svijetu punom stresa i tjeskobe, ljudi vole povezivati stvari koje ih čine sretnima, a božićni ukrasi izazivaju snažne osjećaje iz djetinjstva,“ rekao je McKeown. “Ukrašavanje je put do tih starih čarobnih emocija uzbuđenja iz djetinjstva, pa ranije postavljanje božićnih ukrasa produžuje to uzbuđenje.“ Postoji još jedna prednost ukrašavanja za blagdane. Studija iz časopisa Journal of Environmental Psychology otkrila je da ljudi koji postavljaju ukrase signaliziraju svojim susjedima da su prijateljskiji i otvoreniji od onih koji ne ukrašavaju. Vaša ljubav prema velikim ukrasima u dvorištu ili na balkonu, može vam pomoći da se bolje uklopite u svoju zajednicu i izgradite snažniju društvenu mrežu prijatelja. Imati ljude oko sebe koji vas podržavaju tijekom blagdanske sezone može vam zapravo pomoći da ju lakše prebrodite – pogotovo ako ikada dođe trenutak kada ste “All I Want for Christmas“ čuli jednostavno previše puta.

Dobrodošli u Polar Express! Tunel Grič u Zagrebu krije novu božićnu instalaciju