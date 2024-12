Je li seks u vezi doista jako važan? Evo što kažu istraživanja

Seks, sam po sebi, nije nužan. Mnogi ljudi imaju sretne, ispunjene i zdrave romantične veze bez seksualnih odnosa sa svojim partnerima (ili uz povremene seksualne odnose). Postoji mnogo razloga zašto ljudi ne žele ili ne upražnjavaju seks. To može uključivati: nisku seksualnu želju, život s nekim zdravstvenim stanjem, poput kronične boli, želju za duljim razdobljem upoznavanja prije stupanja u seksualne odnose, želju za apstinencijom prije braka… Međutim, to ne znači da će veza biti nezdrava, piše Healthline.com. I svakako nije znak da vas partner ne voli ili ne cijeni! Seksualna aktivnost nije nužna za zdravu vezu.

No, može biti važna za neke. Za druge ljude seks je važan dio romantičnih veza. Mnogi žele imati seksualnu povezanost sa svojim romantičnim partnerom. Aseksualne osobe doživljavaju malo ili nimalo seksualne privlačnosti (i obično ne upražnjavaju seks, iako je svaka osoba drugačija). Zbog velike raznolikosti u osjećajima prema seksu i kapacitetu za seksualnu privlačnost, svi imamo različite pristupe seksu — ali nijedan pristup nije pogrešan. Mnogo je razloga zašto seks može biti važan dio vaše veze. Na primjer, može biti prilika za zbližavanje s partnerom. Može biti način da izrazite ljubav i naklonost prema partneru. Možda se osjećate sigurnije u vezi ako često imate seks. Može biti jednostavno ugodan i zabavan. Možda pokušavate zatrudnjeti.

Seks pruža mnogo koristi izvan samog užitka, a postoje mnogi razlozi zašto seks može biti dobar za vaš mozak, tijelo i vezu. Mnogi ljudi imaju emocionalne motive za seks. Neke od emocionalnih koristi seksa uključuju, poboljšanje samopouzdanja, povezivanje s vlastitim tijelom na ugodan način, zbližavanje s partnerom i izražavanje ljubavi i brige prema njemu, te ublažavanje stresa. Seks može biti dobar i za vaše tijelo i fizičko zdravlje. Na primjer, neka istraživanja sugeriraju da seks može poboljšati imunološku funkciju. Studija iz 2004. pokazala je da osobe koje češće imaju seks imaju bolji imunitet. Može poslužiti kao oblik lagane tjelovježbe. Studija iz 2013. pokazala je da seks može biti iznenađujuće dobra vježba.

Poboljšati zdravlje srca, kako navodi studija iz 2010. Koja je otkrila da redovit seks može smanjiti rizik od razvoja srčanih bolesti. Osim toga, možet povećati kognitivnu funkciju. Studija iz 2016. pokazala je da seksualno aktivni ljudi između 50 i 90 godina imaju bolje pamćenje. Seks pomaže ublažiti glavobolje. Studija iz 2013. pokazala je da seks može smanjiti migrene ili klaster glavobolje. To ne znači da će osobe koje apstiniraju od seksa sigurno postati fizički bolesne ili emocionalno patiti, to samo znači da osobe koje upražnjavaju seks mogu primijetiti poboljšanja u drugim područjima. Ove koristi ne bi se trebale koristiti za prisilu ljudi na seks ako to ne žele.

Studija iz 2017., objavljena u Personality and Social Psychology Bulletin, pokazala je povezanost između učestalih seksualnih aktivnosti i opće dobrobiti. Također je pokazano da seks predviđa naklonost, a naklonost, zauzvrat, predviđa učestalost seksualne aktivnosti. Drugim riječima, više seksa vodi do još više seksa. Ako želite više seksa, najbolja stvar koju možete učiniti je jednostavno ga više upražnjavati! Možda zvuči smiješno, ali to može poboljšati vaš seksualni nagon i cjelokupni seksualni život. No, seks nije jedini način da budete intimni s partnerom. Često poistovjećujemo seks s intimnošću. No, iako seks može biti sjajan oblik intimnosti, on svakako nije jedini način da budete intimni s nekim. Izvan fizičke intimnosti, emocionalna intimnost, uključujući iskrene, ranjive razgovore, također može biti važna mnogim ljudima u vezama.

Jedno je sigurno: seksualna kompatibilnost je važna. Teško je nositi se sa situacijom u kojoj jedna osoba smatra da je seks ključan u vezi, dok druga ne želi seks. Slično, može biti teško ako jedna osoba ima visok libido, a druga nizak. Međutim, to nije nemoguće riješiti. Komunikacija može biti iznimno korisna. Ne željeti seks ne znači da nešto nije u redu s vama i to nije nužno problem koji treba riješiti, osim ako vam to ne stvara nelagodu. Temeljni klinički uzroci niskog libida često se mogu liječiti ili možete primijetiti da se vaš libido s vremenom vraća u prijašnje stanje. Postoje i brojni prirodni načini za povećanje libida.

No, nekompatibilnost možda neće funkcionirati na duge staze. Neki ljudi nemaju ništa protiv čekanja da se libido njihovog partnera vrati. Drugima ne smeta zadovoljiti partnerove želje i seksualni nagon, čak i ako to znači malo ili nimalo seksa. No, neki mogu imati poteškoća s nedostatkom seksa na duge staze. Može biti teško nositi se s time kada vam je seks vrlo važan, a vašem partneru nije. Dakle, ako vi i vaš partner djelujete seksualno nekompatibilno, važno je razgovarati o tome. Moguće je riješiti situaciju na način koji će oboje usrećiti. Možda imate osjećaj da je vaš seksualni život stagnirao bez posebnog razloga. Ponekad romantični vikend, nova seksualna poza ili seksualne igračke mogu ponovno zapaliti iskru.

