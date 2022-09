'Je li pogrešno što u seksu sa svojom djevojkom želim više uzbuđenja; iako je njoj seks nevažan?'

Jesam li loša osoba jer u seksu sa svojom djevojkom želim više avanture? Uvijek vodimo ljubav u misionarskom položaju i seks je uvijek isti, iskreno već je i dosadan jer točno znam kako će se stvari odvijati i što će tko napraviti, napisao je jedan muškarac za The Sun.

On ima 29, a njegova djevojka 27 godina. Jako se dobro slažu i veza im je super, ali on želi njihov seksualni život učiniti zabavnijim. Postoje stvari koje bi želio isprobati u spavaćoj sobi, kao što su različiti položaji i igračke, ali ona nije za ništa što joj predloži. Pokušao je s njom razgovarati o tome nekoliko puta, ali nikad nije zainteresirana pa on na kraju uvijek osjeća da je prenapadan.

– Vaša je djevojka možda sramežljiva ili neiskusna. Nedostatak samopouzdanja može jako sputavati pa poradite na izgradnji njezina samopoštovanja i potaknite je da se opusti i da počne više uživati. Većina ljudi ima jednu ili dvije omiljene seks poze, no svi ponekad trebamo i nešto novo i drugačije – odgovorila mu je Deidre.

