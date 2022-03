Izreži, ispuni, pošalji - u tri jednostavna koraka osvojite kupaonicu iz snova

Ubrzan način života ne ostavlja nam previše vremena za opuštanje i bijeg od svakodnevice. Sjetite se kada ste zadnji put posvetili vrijeme sebi i priuštili si odmor u nekoj spa oazi. Ovog proljeća Večernji list i Laufen usrećiti će nekoga od opremanjem kupaone iz snova kako bi svaki dan bio prilika za opuštanje i uživanje. Darujemo poklon bonom od 50.000 kuna za opremanje kupaone vrhunskim Laufen kupaonskim namještajem, a cijelu ponudu proizvoda možete pronaći na njihovoj web stranici www.laufen.hr.

Laufen – 130 godina inovacija i dizajna

Uspješna poslovna priča o LAUFEN brendu krenula je davne 1892. godine kad je ova tvrtka osnovana u gradiću Laufen blizu Basela u Švicarskoj gdje joj je i danas sjedište. Osobnost ovog vrlo tradicionalnog švicarskog branda odražava simbiozu dizajna, kvalitete i funkcionalnosti. LAUFEN je jedini isključivo europski proizvođač sanitarnog porculana.

LAUFEN surađuje s najuglednijim imenima iz svijeta dizajna, kao što su Marcel Wanders, Patricia Urquiola, Konstantin Grčić, Stefano Giovnannoni, Peter Wirz, Toan Nguyen, L+R Palomba i mnogi drugi. Njihova genijalnost pretočena je u vrhunski oblikovane proizvode i kolekcije kupaonskih rješenja koja krase interijere diljem svijeta.

U povodu 130. Obljetnice LAUFEN je svojim kupcima na prodajnim mjestima diljem Hrvatske osigurao i poseban popust na proizvode iz premium kolekcija KARTELL • LAUFEN, THE NEW CLASSIC, SONAR i IL BAGNO ALESSI ONE, koji vrijedi od 31. ožujka do 15. travnja 2022.

Najpoznatiji brend sanitarne keramike slavi 130. obljetnicu

Velika nagradna igra «Uz Večernji i Laufen opremi kupaonicu!» počinje 1. 4. 2022. I ne, nije prvoaprilska šala kada kažemo da je glavna nagrada poklon bon od 50.000kn za kupaonska opremu i rješenja Laufen! Kroz četiri dana (od 1.4. do 4.4.) u Večernjem listu biti će objavljena četiri nagradna kupona. Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je izrezati tri različita nagradna kupona, ispuniti kupone osobnim podacima te ih poslati na adresu:

Večernji list d.o.o.

Za nagradnu igru – «Uz Večernji i Laufen opremi kupaonicu!»

p.p. 927

10002 Zagreb

