Iz ovih razloga najčešće dolazi do stresa u ljubavnom odnosu

Ljudi se, kada su pod stresom, udalje, provode manje vremena s dragom osobom, a nekad i nerviranje iz njih izvuče ono najgore. Kako bilo, jedno je sigurno - stres uništava vezu i zato je jako bitno otkriti koji je uzrok kako biste mogli raditi na problemu.



PinkVilla donosi najčešće okidače za stres koji uništavaju odnos s partnerom.



Stres na poslu

Nerviranje i nezadovoljstvo na poslu preuzme vas potpuno jer se veliki dio dana svodi na posao. Donošenje toga kod kuće može ozbiljno ugroziti vašu vezu.



Financije

Možda mislite da novac nije bitan faktor u vezi, ali je. Novac je jedan od najčešćih razloga rastave i prekidanja odnosa jer kada ga ljudi nemaju dovoljno krenu brige i stres, a ponekad se čini i kako nema izlaza iz te situacije. Također, kada jedan partner troši više nego drugi, tu nastaje problem.

Scena iz centra Zagreba razniježila je mnoge, otac djevojčicama kupio cvijeće:

Djeca

Iako su oni veliko veselje i ljubav, ponekad briga i odgoj stvaraju probleme. S napornim rasporedom na poslu, obavezama kod kuće i briga oko djece stvori stres, a veza pati. Nerijetko dolazi i do svađa oko toga tko više vremena provodi s djecom i više brine o njihovim školskim obavezama.



Neizvjesnost o budućnosti

Može biti izuzetno stresno ako ne znate gdje vaša veza vodi. Dolazi do konflikta i preispitivanja je li to ono što zaista želite.



Jedna strana se manje trudi

Veza je odnos pružanja i uzimanja, a trud s obje strane treba biti jednak da bi stvari funkcionirale. Kada se jedna osoba prestane toliko truditi, a druga ulaže puno vremena i truda to dovodi do ozbiljnih svađa i problema.



Problemi u krevetu

Nedostatak intimnosti dovodi do stresa u vezi, ali se može vrlo lako riješiti. Razgovarajte s partnerom, ukažite mu na to i potrudite se vratiti strast u spavaću sobu.



Kako riješiti stres u vezi?

Sve veze prolaze kroz neko stresno razdoblje i često taj stres nestane sam od sebe, ali ponekad, kada potraje duže, dolazi do velikog nezadovoljstva i ljudi se pitaju trebaju li uopće ostati u takvom odnosu. Postoji rješenje i nemojte lako odustati.



Razgovarajte o svojim problemima s partnerom, iskreno i otvoreno. Oboje pokušajte shvatiti u čemu je problem i prisjetite se stvari koje vas inače vesele i koje donose sreću u vaš odnos.