Irena Slovaček, fitness trenerica i autorica kuharice Fit&chic donosi ideje i savjete za doručak, ručak i večeru

Irena Slovaček iz Osijeka profesorica je njemačkog i engleskoga jezika u osnovnoj školi i radi s djecom već 17 godina. Bivša je gimnastičarka pa su sport, fitness i zdravlje njezina strast. Licencirana je za Body Skills, Metabolic Effect, Yogu, Pilates, Basic Pro Coach kao i Online Trening, a u potrazi je za novim znanjima svake godine.

Provela je više od 24 godine u dvorani, a prije pet godina otvorila je vlastiti studio Different by Irena koji se nalazi u Osijeku. Radi i kao međunarodna prezenterica te je gostovala u Engleskoj, Portugalu, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji i Hrvatskoj. Aktivirala je i svoj YouTube kanal Food&Soul pomoću kojega dijeli besplatne joga-videouratke, ali ga koristi i za online treninge.

Prije dvije godine dobila je licenciju za nutricionizam te je tako objedinila sve svoje ljubavi prema zdravom životu. Usto, sedam godina zaredom organizatorica je Be Different Be Strong konvencije u Osijeku kojoj je cilj buđenje svijesti o zdravom načinu života.

Osječka književnica Jasna Horvat utjelovila je njezin lik u jednom od svojih romana te ju je time, ističe, potaknula da bude najbolja inačica sebe.

Oduvijek je voljela kuhati i istraživati, a gotovo sve što vidi oko sebe, odmah vizualizira i kako bi izgledalo na fotografiji.

Kako je nastala kuharica Fit&chic kuharica?

- Kako sam veliki zaljubljenik u dobre fotografije, kod nas je uvijek nešto u rukama, od telefona do GoPro kamere ili drona. Fotografije prirode s putovanja zauzele su profil Instagram-platforme, a fotografije hrane našle su mjesto u pričama (storyjima). Ubrzo se pokazalo da je hrana zanimljiva pratiteljima pa su postale dio svakodnevnih objava. S vremenom se nakupila galerija raznovrsnih ideja i savjeta koje sam objedinila na jedno mjesto - i za moje klijente i za moje vjerne pratitelje. Klijenti koji žele smršaviti uz kuharicu na jednostavan način dobiju sve informacije za početak naše suradnje, a Instagram pratitelji ideju za koji obrok. Dovoljno je da ih samo jedna informacija potakne da promijene neku svoju naviku i moj cilj je time ostvaren - poručuje Irena Slovaček.

Ističe i kako je njezin cilj neopterećeno živjeti i jesti. A kako to može svatko od nas postići?

- Nedavno sam moje cure pozvala na ručak u pizzeriju, a one su pristale pod uvjetom da smiju jesti što žele i da im neću gledati u tanjur. Nevjerojatno je, ali ljudi uistinu misle da mi nutricionisti jedemo samo travu. Zapravo, mislim da smo mi treneri i nutricionisti baš veliki ljubitelji hrane. Naime, ja si svakodnevno (jer održavam težinu) priuštim Nutellu, komad kolača, kao i obrok koji uključuje tjesteninu, pa i pizzu. Stvar je u tome što ću jednako tako svaki dan unijeti dovoljan udio voća, povrća, kao i proteina i zdravih masnoća. Također, ako znam da ću svaki dan pojesti nešto slatko, nema onih nepotrebnih napada prežderavanjem. Moram ovdje naglasiti kako mi je uistinu bitno da klijenti zavole sami sebe te da si upravo iz te ljubavi priušte sreću kroz nešto što oni uistinu vole. Život u kojem si nešto uskraćujemo, nije život na duge staze. Ja se svako jutro probudim gladna i sretna jer me čeka doručak koji uključuje palačinke. Nije li to divno? - ističe naša sugovornica.

Ne treba također zaboraviti, dodaje, kako si ona upravo iz istog razloga priušti funkcionalne treninge, jogu, šetnju, trčanje, meditaciju, a jako vodi brigu i o satima sna. Za nju to nije kažnjavanje, nego jedan zdrav odnos sebe sa svojom dušom i tijelom. Irena je majka blizanaca u dobi od 13 godina, a prisjeća se kako se morala služiti i trikovima da bi ih nagovorila na zdrave namirnice.

- O, bilo je trikova, i to samo kakvih! Oboje se jako dobro sjećaju kad sam nakon svakog njihovog zalogaja morala skočiti na stolicu i izvoditi kojekakve gluposti. Mislim da je samo upornost prevagnula. Čes sto mi klijenti šalju sliku mesa i krumpirića jer eto nemaju ništa drugo trenutno, morali su peći krumpiriće djeci pa im se nije dalo pripremati još nešto. Hm… a zašto smo uopće uvjerili sebe i djecu da oni vole samo to? Sve je stvar navike. Znanstveno je dokazano da se nove navike usvajaju kroz 3 do 6 tjedana, pa računajte koliko biste zapravo brzo odvikli sebe i djecu od nekih uistinu nezdravih navika. Sad već i sami primjećuju ako su izabrali bolju ili lošiju varijantu neke namirnice, i to mi je baš super. Sami zalijevaju salate maslinovim ili bučinim uljem, sami posipaju sjemenke, ali se isto tako nagrade nekom krofnom iz pekare. Kad me Helena u povratku s treninga nazove i kaže da joj napravim nešto zdravo jer je taj dan već jela Nutellu, znam da sam na dobrom putu. A to možete i vi - poručuje Irena.

IRENINE IDEJE I SAVJETI ZA DORUČAK, RUČAK I VEČERU

DORUČAK

ZDRAVE PALAČINKE

Sastojci: - domaće jaje - 4 žlice brašna (integralno brašno, brašno od lješnjaka) - prstohvat sode bikarbone - mlijeko od orašastih plodova

Priprema: Peći na ghee maslacu ili kokosovu ulju. Dodaci: sezonsko voće, mas

Foto: pixabay

JUTARNJA ENERGETSKA ZDJELICA

Sastojci: - jogurt - müsli - protein cookie (polleo sport) - chia sjemenke Volim ovdje dodati bobičasto voće u svim bojama. Ostavim 10-ak minuta

MOJ BANANA KRUH

Satojci: - 120 g BIO maslaca sobne temperature (probala sam i s kokosovim uljem koje je dobro da bude u krutom stanju tijekom pripreme i uopće nije loše) - 1 i pol šalica šećera - 2 šalice brašna (kao i kod palačinki, baza je uvijek bijelo oštro, a ostatak se igram omjerima) - 2 domaća jaja - 1 žličica sode bikarbone - 4 zrele banane

Priprema: U duguljasti kalup, papir za pečenje staviti na dno, ali i kao poklopac da korica ne pocrni. Peći na 180 stupnjeva sat vremena (ja ga poslužujem uz neki slatki maslac)

RUČAK

ZELENA JUHA I BIFTEK

Priprema juhe: Zelena juhica od poriluka uz bučino ulje i sa šarenim paprom. Postupak uobičajen, nasjeckan poriluk i jedan krumpir skuhani u temeljcu (ili vodi), izblendati i dodati malo vrhnja za kuhanje. Vrhnje može biti biljnog i životinjskog podrijetla. Priprema bifteka: Razgovarajući s kuharima, svatko se kune u neki svoj proces spravljanja bifteka. Netko ga paca, odležava, a meni se najviše svidio savjet mojeg bratića Dalibora Halilovića, također kuhara: ako je meso vrhunsko i kvalitetno, ne treba mu doslovno ništa. Ispeći ga na medium rare (2 minute jedna strana, 2 minute druga strana), izvaditi ga, posipati soli, paprom, ružmarinom i slično, dodati maslac po želji te mu dati koji minut da odleži. Ako ga ne pečemo vani na ploči, savršena mi se pokazala tava od gusa. Najbolje drži visoku temperaturu jednako raspoređenu po cijeloj površini. Pire od batata savršeno se uklapa u ovu priču. Pire uvijek pripremam tako što krumpir ili batat, ili oboje, kuham nakockano na pari, dodam malo maslaca, soli i mlijeka i to je to.

Foto: pixabay

KOLUTIĆI LIGNJE NA KRATKOM UMAKU

Na maslinovo ulje dodati luka, češnjaka pa onda lignje. Nakon nekoliko minuta dodati bijelog vina, Harissa začina (bilje Provanse ili ružmarin), sjeckanu rajčicu, peršin, sol, papar, šećer i slanutak iz staklenke. Sveukupno vam treba 20-ak minuta, a s ovom intenzivnom kombinacijom savršeno se slaže palenta.

TORTILJA TORTICA

Ova tortilja tortica stvorila se spontano. Mislim da su tortilje bile kukuruzne i da su pucale pri motanju pa sam ih odlučila slagati kao lazanje. Umak sam napravila na bazi bijelog mesa (kockice) i povrća koje sam našla: luk, češnjak, crvena paprika, poriluk, celer i mrkva. Dodala sam Harissa začina za piletinu i curryja te kokosova mlijeka umjesto vrhnja za kuhanje. Svaki sam red još malo posipala naribanim sirom i zapekla u pećnici 10 – 15 minuta. Bilo je savršeno!

PMS SALATA

Na slici su sardine iz konzerve. To znam pojesti jednom mjesečno. Salatu pravim od slanutka, graha, luka, rajčice, krastavaca i kapara. Očito mi organizam traži slano i začinjeno tim danima, stoga me ovo nekako smiruje. Ovdje koristim aceto i maslinovo ulje.

VEČERA

Večeram između 17.30 i 18.30 sati kad god to mogu. Večere su lagane, na bazi salata sa sjemenkama sezama, buče, lana, suncokreta i eventualno domaća jaja, posni sir, a u posljednje vrijeme nađe se i čaša kvalitetnog crnog vina.

SEZONSKA TOPLO-HLADNA SALATA SA SJEMENKAMA

Nakon snimanja videa sendviča s guacamole umakom, poludjela sam za ovim malim šumskim gljivama. Pripremaju se na tavi na naglo uz miješanje kao za wok. Kombinacije su salata uz njih neograničene

Foto: pixabay

KAJGANA S RUKOLOM I BROKULOM

Ovdje bih samo dodala da mi je kombinacija kajgane s feta sirom fantastična. Na slici se ne vidi rajčica koja je uz zelenu i žutu boju na tanjuru, obvezan dodatak. Brokula je skuhana al dente.

TOST S JAJIMA BENEDICT

Umak: Na pari mutiti 2 žumanjka, malo bijelog vina, soli, papra po želji. Kad zakuha, mičem s vatre i dodajem rastopljeni ghee maslac, 50 - 100 g po želji (nisam vješta pa to radim uz štapni mikser). Kad je gotov, dodam nekoliko kapi limunova soka. Jaja, da bi mi uspjela, moraju biti svježa. Isključujem ploču kad voda zavri i stavljam jedno po jedno jaje iz zdjelice, 3 minute ostavim poklopljeno (domaća su jaja sitnija). Podloga mi je ponekad avokado s malo limuna, soli i češnjaka, ponekad dimljeni losos, a ponekad pršut ili šunka.

