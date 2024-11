Insajderica sa stranice za vanbračne afere: 'Ovo su znakovi da vas partner vara'

Isabella Mise, međunarodna glasnogovornica najpopularnije web-stranice za izvanbračne afere, dobro poznaje sve trikove koje preljubnici koriste. Ova online usluga za upoznavanje, pokrenuta 2002. godine, ima više od 60 milijuna članova u 53 zemlje, a njezina popularnost porasla je nakon Netflixovog dokumentarca pod nazivom "Sex, Lies & Scandal," koji je istražio hakiranje iz 2015. godine kada su podaci milijuna korisnika bili izloženi, piše The Sun.

No, postoje znakovi koji mogu sugerirati da netko planira varati – ili već vara. Isabella je izjavila: "Mislim da bi u idealnom svijetu parovi otvoreno razgovarali i dijelili stvari koje možda ne funkcioniraju u vezi. No, to često nije slučaj iz raznih razloga. Mislim da postoje tipične stvari poput toga da ne provode toliko vremena zajedno kada su zapravo zajedno. Možda je jedna osoba stalno rastresena, uvijek na mobitelu ili uvijek traži izgovore da ne provodi vrijeme kod kuće ili nešto slično. Više vremena provedenog na poslu i druge isprike koje stvaraju distancu u vezi mogu biti neki od očitijih znakova. No, nije uvijek tako lako prepoznati ih. Stvarno ovisi o paru."

Isabella je dodala: "Ljudi su danas skloniji oprostiti prevaru nego što bi možda bili u prošlosti. Imamo istraživanja, ali i anegdotalne dokaze koji pokazuju da ovo može biti vrsta buđenja za mnoge veze. Kada izvanbračne afere izađu na vidjelo, mislim da mnogi parovi odluče preći preko toga i nastaviti dalje. Često izvještavaju da izlaze iz toga jači jer ih to prisiljava na otvoren dijalog koji inače možda ne bi bio vođen. Neće imati istu vezu kao prije, ali svakako im se pruža prilika da ponovo izgrade svoj brak. A ako odluče raditi na tome i krenuti dalje, vjerujem da to u mnogim slučajevima može poboljšati dugovječnost, pa čak i kvalitetu veze dugoročno, ako su oboje spremni istražiti zašto se to dogodilo."

