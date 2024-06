Influencerica ulovila dečka u prevari: 'Sve zahvaljujući njegovoj narudžbi pizze!'

Veganska influencerica Sabrina Low, navodno je ulovila svog dečka u prevari zahvaljujući narudžbi pizze sa salamom. "Nisam mogla vjerovati što vidim", rekla je o otkriću koje je saznala dok je naručivala hranu iz aplikacije na telefonu svog dečka.

Kreatorica sadržaja, koja često dijeli razno razne slike za svojih gotovo 90.000 Instagram pratitelja, navodno je vidjela neočekivanu mesnu poslasticu u povijesti narudžbi svog dečka, piše NY Post.

To joj je odmah bilo sumnjivo, s obzirom na to da je on navodno također bio vegan, kao i ona. Tada je shvatila - narudžba je bila za nekog drugog.

"Znala sam da to nije za njega. Uvijek smo govorili o važnosti veganstva i to je bio veliki dio naših vrijednosti. Zavoljela sam ga upravo iz tog razloga", ispričala je.

Kad se suočila s njim, isprva je zanijekao optužbe za nevjeru, ali na kraju je ipak priznao. "Tada sam shvatila da je naš odnos uništen i u tom trenutku aplikacija je bila moj saveznik da okončam ovu laž. Sve se dogodilo zahvaljujući njegovoj narudžbi pizze", rekla je. Međutim, nije otkrila je li ga na kraju ostavila.

Naposljetku, rekla je da se osjeća "izdanom" jer je znala da njezin muškarac "nikada ne bi jeo meso". Drugim riječima, možda je prevario svoju djevojku - ali nije svoju odluku u vezi s jedenjem mesa.

