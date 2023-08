Influencerica se pohvalila da sada u 30. izgleda bolje nego u 20.: 'Zahvaljujući sitnim promjenama!'

I dok u vremenu društvenih mreža i plastične kirurgije mnoge žene osjećaju pritisak da što duže dobro izgledaju, jedna se beauty influencerica pohvalila svojim receptom za vraćanje sata unatrag. Zvijezda društvenih mreža i zaljubljenica u njegu kože i dermatologiju Torey, koja na TikToku i Instagramu objavljuje kao @textureandglowskin otkrila je što ona radi da uspori proces starenja kože, te da u svojim 30-ima izgleda mlađe u 20-ima. Svoj je savjet tako objavila na TikToku, zajedno sa svojom fotografijom za koju kaže da je snimljena prije šest godina. "Mislim da sada izgledam mlađe nego tada..." kaže Torey i dodaje kako to duguje nekim jednostavnim promjenama koje je uvela u svoju rutinu šminkanja i njege kože.

Jedna od glavnih stvari, otkriva, je to što je počela misliti o utjecaju sunca i koristiti kreme sa zaštitnim SPF faktorom, što nije radila u 20-ima kada je također, priznaje, bila opsjednuta lažnim tenom i solarijem. "Nisam htjela trošiti novac na kreme koje štite od sunca i redovito sam bila u solariju, a ljeti sam se i dalje pekla na pravom suncu", priznala je.

Osim nanošenja kreme za sunčanje, Torey je, ističe, svoj ritual njege kože poboljšala i dodajući kreme za podočnjake, te uključivanjem retinola u večernju njegu. "Nekoć sam se bojala hidratantnih krema i mislila sam da ih trebam izbjegavati s masnom kožom, a to nije točno", rekla je.

Kada je u pitanju šminka, influencerica ističe kako je u potpunosti prigrlila mišljenje da je "manje zapravo više"; pa sada teži prirodnom izgledu. Tako na primjer, i kada je u pitanju popunjavanje obrva, najradije bira nježniji look. “Tamne i istaknute obrve su prije bile hit, no to mi se više ne sviđa", objasnila je, te je također otkrila da više ne stavlja crnu olovku na oči, te da radije koristi smeđe sjenilo za prirodniji izgled.

Svoj je video influencerica zaključila otkrivši da je od svojih 20-ih dosta promijenila i svoj stil života, što joj je dalo ljepšu kožu i čvršće crte lica."Stvarno sam promijenila prehranu i način života; prije sam puno više izlazila i pila pa sam vjerojatno bila malo pufasta. Mislim da je sama činjenica da sam 'usporila' pomogla i poboljšala moju kožu”, podijelila je, a njen su video brzo preplavili komentari. "Ovo će mi koristiti jer sam sada u ranim 20-ima i stvarno želim održati svoju kožu zdravom!!", napisala je jedna djevojka, a mnogi su joj poručili i da sada izgleda puno bolje nego prije desetak godina.

