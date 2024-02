Imate više od 40 godina? Ovo je hrana koju biste trebali jesti svaki dan!

U određenim godinama tijelo više ne funkcionira tako lako, a često se nakon četrdesete pojavljuju prvi zdravstveni problemi. Zato je izuzetno važno paziti na prehranu. Evo koje namirnice jačaju vaš organizam, piše Eat This Not That.

Borovnice: Borovnice su pune antioksidansa. Sadrže hranjive tvari poput vlakana, vitamina C i vitamina K, elektrolite i ostale vitamine i minerale. Tijelo se ne može kretati kao u mladosti kako starite. Snabdijevanje tijela esencijalnim hranjivim tvarima pomoći će da sve pravilno funkcionira.

VEZANI ČLANCI:

Zob. Zob sadrži beta-glukan, topivo vlakno koje može pomoći u smanjenju neželjenih oblika kolesterola, lipoproteina niske gustoće (LDL). Antioksidansi štite od ateroskleroze (nakupljanja plaka na stijenkama arterija. Od zobi (odnosno zobenih pahuljica) možete napraviti kašu s mlijekom ili ih dodati jogurtu.

Trešnje. Ovo voće korisno je u borbi protiv gihta i artritisa. Bogat su izvor antioksidansa antocijanina. Kako se mokraćna kiselina kristalizira unutar zglobova, u jednom je istraživanju pronađen podatak da konzumacija 200 grama trešanja za doručak povećava izlučivanje kiseline za 60 posto.

Bademi. Ovo koštuničasto voće ima nekoliko blagodati za organizam, od snižavanja šećera u krvi do smanjenja kolesterola. Ako samo trećinu uobičajenih masnoća koje unosimo zamijenimo bademima, snizit će se LDL kolesterol, pokazala je studija. Grickajte ih umjesto prerađenih grickalica poslije obroka.

Masna riba. Omega-3 masne kiseline iz ribe pomažu smanjenju broja otkucaja srca i krvnog tlaka te smanjuje rizik od aritmije. Najbolji izvori omega-3 masnih kiselina su losos, skuša, tuna, srdela i haringa. Brojna istraživanja pokazala su da žene koje konzumiraju masnu ribu imaju najnižu učestalost moždanih udara. Riba se mora jesti barem četiri puta tjedno.

VEZANI ČLANCI:

Soja. Izoflavoni iz soje povezani su sa snižavanjem kolesterola, povećanjem gustoće kostiju žena u postmenopauzi, ali i poboljšanju muške plodnosti. U jednoj studiji žene u postmenopauzi u dobi od 50 godina nakon 12-tjednog režima s tri sojina obroka dnevno smanjile su ukupni kolesterol za 5,5 posto. Razina proteina osteokalcina također se povećala, a on i inače potpomaže jačanje kostiju. Konzumirajte kuhanu soju barem dva do tri puta tjedno.

Rajčice. Izvrstan su izvor antioksidansa likopena i organizmu nude zaštitu protiv formiranja i širenja stanica raka, kao što štite arterije od ateroskleroze. Samo 150 ml soka od rajčice nakon 20 minuta vježbanja zaštitit će prostatu, pluća i želudac od raka, ali i od srčanih bolesti. Likopen se lakše apsorbira ako je termički obrađen pa je najbolje da konzumirate sok ili pasiranu rajčicu te pire.

Punomasno mlijeko. Masnoće iz mlijeka mogu pomoći u borbi protiv smanjenja mišićne mase koje zahvaća starije (pogotovo ako vježbom ne održavaju tonus mišića). Jedna je studija pokazala da pijenje punomasnog mlijeka nakon vježbanja može osigurati porast mišićne mase.

Piletina. Velik izvor bjelančevina pomaže doprinijeti učinkovitijoj izgradnji mišića. Studija od prije dvije godine otkrila je da je blago povećani unos proteina bolji za održavanje linije nego kad se radilo o ugljikohidratnoj dijeti.

Nutricionist otkrio: Ovo su tri najgore namirnice koje možete pojesti!