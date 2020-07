Imao je 317 kg, izbacio junk food i smršavio više od 200 kilograma!

Sal Paradiso (39) iz Floride težio je 317 kilograma, ali nakon što je odlučio promijeniti svoje navike jedenja, izgubio je 219 kilograma i postigao svoju željenu težinu. Do svoje 31 godine bio je toliko težak da se 'jedva mogao kretati' nakon što se navukao na brzu hranu, a liječnici su ga upozoravali da će teško doživjeti 40 godina. Čvrsto upozorenje poslužilo je kao učinkovito buđenje te je Sal izgubio 127 kilograma zahvaljujući dijeti i vježbanju. Nakon barijatrijske kirurgije uspio ga je smanjiti za dodatnih 88 kilograma, prenosi metro.co.uk.

Nakon operacije uklanjanja kože, Sal sada je težio 102 kilograma.

- Kad sam bio najveći, cijeli dan sam sjedio kod kuće i nisam mogao raditi nikakve fizičke aktivnosti. Počeo sam imati problema sa zdravljem i bio sam zatvorenik u vlastitom tijelu. Imao sam nešto više od 317 kilograma i znao sam da, ako želim doživjeti 40 godina, moram promijeniti svoj način života. Moja prehrana bila je grozna, jeo sam stvari kao što su hamburger s krumpirićima i sokom za svaki obrok i shvatio sam da sam ponekad pojeo više od osam tisuća kalorija. Bilo je stvarno loše - ispričao je.

Odrastajući, Sal je bio bucmasto dijete, a težinu je počeo nagomilavati u svojim dvadesetima, zahvaljujući njegovoj ljubavi prema visokokaloričnoj hrani i ogromnim porcijama. Umjesto da je jeo cijeli dan, za svaki obrok pojeo je ogromne porcije i natrpao se hranom. Konzumirao je između pet i deset tisuća kalorija na dan, a nije ni vježbao.

- Preskočio bih doručak, ali ručak je uvijek bio masivan. Bila bi to brza hrana, nešto poput Big Mac obroka, cheeseburgera, tjestenina, odrezaka i piletine, a onda bih imao nešto slično za večeru. Znao sam da sam jeo puno, ali jednostavno sam to dugo ignorirao - rekao je Sal.

Smrt njegova oca Biagija Paradisia u 42. godini života od srčanog udara 1998. godine, kada je Sal imao 17 godina i težio oko 158 kilograma, gotovo je potaknulo Sala da smršavi zbog straha da bi ga njegova težina mogla dovesti do slične sudbine. No tijekom sljedećeg desetljeća Salova težina izmaknula je kontroli i kada je imao 31 godinu, bio je pretežak čak i za industrijske vage. Njegova najveća zabilježena težina bila je 312 kilograma, ali liječnici su smatrali da je težio i više.

- Prva stvar koju sam napravio kada sam odlučio smršaviti je pronaći liječnika kako bi pričali o operaciji mršavljenja, ali on mi je rekao da prvo moram skinuti dosta kilograma sam. Prešao sam s jedenja osam do deset tisuća kalorija dnevno na 1200 do 1500 kalorija na dan. Bila je to hrana s niskim udjelom ugljikohidrata, bez proteina i bez kruha. Prvih nekoliko tjedana bilo je teško jer je to bila potpuna promjena u načinu života, ali ja sam bio posvećen tome i znao sam da to treba učiniti - ispričao je.

Prateći strogu dijetu i plivajući svaki dan, Sal je počeo brzo gubiti kilograme. Na ljeto 2015. godine težio je 249 kilograma, dok je do idućeg ljeta izgubio impresivnih 115 kilograma. Kada je težio oko 195 kilograma, vratio se kod liječnika kako bi išao na barijatrijsku operaciju, koja je uključivala spajanje njegovog trbuha i smanjenje njegove mase za 75 posto. Iako je izgubio mnogo kilograma, Sal je i dalje bio nezadovoljan svojim izgledom zbog nakupina kože na njegovom tijelu. Operacija odstranjivanja kože bila mu je preskupa pa se prijavio na emisiju koja je pratila nevjerojatne transformacije pretilih ljudi te mu je ona financirala operaciju. Tada su liječnici uklonili 16 kilograma njegove kože. Od tada njegova težina stoji oko 95 kilograma, a Sal je napokon zahvalan svojim izgledom.

