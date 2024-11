Imamo novi datum smaka svijeta: Ovaj je predvidio Isaac Newton i jako je blizu

Popularni znanstvenik Isaac Newton imao je zastrašujuće predviđanje o tome kada bi svijetu mogao doći kraj, a to zapravo i nije tako daleko u budućnosti. Ako ovo čitate, vjerojatno ćete u tom trenutku još uvijek biti živi pa tako važan događaj možete zabilježiti u svoj kalendar. Šalu na stranu, kad netko tako utjecajan poput Newtona iznese tvrdnju, svijet sluša. Uostalom, ovaj znanstvenik iz 17. stoljeća zaslužan je za formuliranje zakona gibanja i univerzalne gravitacije, što je prilično velika stvar, piše LADBible.

Temu Newtonovih snažnih religijskih uvjerenja i njihovog utjecaja na našu budućnost otvorio je Stephen Snobelen, direktor Newton Projecta Canada. 'Newton je vjerovao u Boga i to da je Biblija Božja objava', objasnio je Snobelen na svom blogu. 'Također je vjerovao da Bog, za razliku od ljudi, nije vezan vremenom, što Mu omogućuje da vidi „kraj od početka“. Prema vlastitim riječima, Newton je bio uvjeren da „svete Proročanske riječi“ iz Pisma nisu ništa drugo nego „povijest stvari koje tek dolaze“.'

Ipak, biblijsko proročanstvo napisano je u izrazito simboličnom jeziku koji zahtijeva vještinu tumačenja. Newton je prihvatio taj izazov i pokušao otkriti budućnost svijeta u riječima proroka, tumači Snobelen. Kako bi došao do datuma, Newton je na papiru izračunao nekoliko jednadžbi, a Snobelen navodi kako su to bile jednostavne aritmetičke operacije koje bi i dijete moglo izvesti, temeljene na različitim vremenskim razdobljima.

Datum do kojeg je došao je 2060. godina. Newton je upozoravao da će u godinama do 2060. biti 'ratova i kataklizmi', a čini se kako njegovo viđenje smaka svijeta ipak ne treba doslovno shvaćati. To tvrdi i Snobelen: 'Za Newtona 2060. godina više predstavlja novi početak. Bio bi to kraj starog doba i početak nove ere.' Nastavio je objašnjavajući kako je Newton vjerojatno očekivao da će se 'Krist vratiti i na Zemlji uspostaviti Božje Kraljevstvo koje će trajati 1000 godina'.

'Pozivajući se na proroka Miheja, Newton je vjerovao da će ovo Kraljevstvo donijeti vrijeme mira i blagostanja, vrijeme kad će ljudi „mačeve prekovati u plugove, a koplja u srpove“ te kad „narodi neće više podizati mač protiv naroda niti će se učiti ratovati“', objasnio je. Hoće li se njegova predviđanja pokazati točnima, pokazat će vrijeme, i to za točno 36 godina.

GALERIJA Ovo je 5 najljepših horoskopskih znakova: Što ih čini tako neodoljivima?