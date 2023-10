'Imam super dečka, no muči me to što je mlađi od mene: To me čini nesigurnom'

Imam 28 godina i izlazila sam s tipom koji ima 21 godinu, a upoznao nas je njegov stariji brat koji je moj prijatelj. Isprva je bilo neugodno jer je njegov brat mislio da je čudno, ali on je htio da nastavimo i činilo se da svi polako prihvaćaju da smo skupa. Ipak, u zadnje vrijeme imam neke dvojbe oko naše veze, napisala je žena anonimno Mirror kolumnistici, terapeutkinji Colleen. Njen dečko, kaže, jako dobro izgleda, zanimljiv je i zabavan, no ona više nije sigurna shvaća li on tu vezu ozbiljno ili mu je samo trenutno napeta jer je starija od njega. "Ne bi me iznenadilo da saznam da me varao, ne zato što je užasna osoba, već zato što je mlad i studira, te živi u studentskom domu okružen s puno djevojaka svojih godina", rekla je, a žene ga primjećuju jer je zgodan. "Također, iako znam da nisam stara, ponekad se tako osjećam u njegovoj blizini, a definitivno tražim ozbiljnu vezu".

"Rekao mi je i da želi nakon studija malo putovati i naposljetku preseliti u SAD, a ja sam tu fazu prošla i sada se želim usredotočiti na svoj posao. Trebam li prekinuti s njim sada prije nego što postane ozbiljnije ili se trebam boriti protiv svojih nesigurnosti?", pitala je.

"Mislim da trebate to drugo. Predviđate sve što bi se moglo dogoditi, a veze tako ne funkcioniraju. Sa svakom osobom treba pokušati i vidjeti kako će se stvari razvijati jer smo svi različiti", napisala joj je Collen. Ipak, kaže, nemojte žuriti s završnicom (brakom i djecom) jer se još mnogo toga među vama može dogoditi.

"Ako stvari budu išle dobro, usredotočite se na uživanje u datom trenutku, a ne na ono što bi se moglo ili ne bi moglo dogoditi u budućnosti. Da, on je mlad i sigurna sam da ponekad to osjećate kao prijetnju, iako ste samo koju godinu stariji od njega. Ipak, činjenica je da kada započnemo vezu nema nikakvih garancija, bez obzira na godine. Udavala sam se dvaput i oba sam puta naravno mislila da je zauvijek".

"Vaša nesigurnost očito proizlazi iz toga što je on mlađi, ali ne kažete da se loše ponaša ili da flerta s drugima; on samo želi putovati što je normalno za nekoga njegovih godina, a ako i ode na neko putovanje bez vas, to bi mogao biti dobar test za vezu koja tako može i ojačati", rekla je.

"A čak ako ste već dosta putovali, putovanje s novim partnerom može biti potpuno drugačije iskustvo. Ako pak ne možete odvojiti vrijeme za putovanje, možda se možete s njim naći na nekom zajedničkom odmoru. Kako god, oboje ste mladi i imate mnogo mogućnosti, što je sjajna pozicija za početak", kaže terapeutkinja.

Žena ispričala: ‘Bivši dečko mi je poslao račun s ukupnim troškovima nakon što sam ga ostavila!’