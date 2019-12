Ima četiri partnera istovremeno, sada je trudna, a dijete će odgajati svi zajedno!

Žena (20) živi poliamoriju i otkrila je da je trudna s jednim od svoja četiri partnera nakon što su svi zajedno otišli na odmor - svi će zajedno skrbiti o bebi, piše dailymail.co.uk.



Tory Ojeda s Floride upoznala je prvog partnera Marca (18) u srednjoj školi i započela vezu, a dva mjeseca kasnije ušla je u još jednu s Travisom (23). Njihova ljubavna priča počela je prije tri godine, a u srpnju su objavili zaruke. Ubrzo je pronašla ljubav i u dugogodišnjem prijatelju Ethanu (22) i Christoperu (22). Prije šest mjeseci ostala je trudna s Chrisom i nosi djevojčicu.

U cijelom ovom odnosu, stručno nazvanom poliamorija Tory je jedina koja ima više partnera, ali ne bi joj smetalo kada bi i dečki imali još nekoga sa strane - potiče ih. "Voljela bih kada bi našli još neku partnericu."



"Malo je teško organizirati vrijeme s toliko osoba pogotovo da se nitko ne osjeća odbačeno, pa bih voljela da nisam jedina žena u ovom odnosu. To bi bilo lijepo."

Foto: Tory Ojeda

Svi imaju svoje spavaće sobe, ali njezini partneri se mijenjaju u njezinom krevetu svaku večer i paze kako bi svaki od njih imao svoje vrijeme s Tory. Ethan kaže da se ljubomore riješavaju tako što razgovaraju jedni s drugima, a Travis je dodao kako uvijek ima takvih trenutaka, ali da se treba opustiti.



"Toryna veza s Ethanom mi nije teško pala jer mi je on prijatelj. Ona i Chris su mi bili teži za prihvatiti, bilo je više ljubomore, ali otvoreno sam to pokazivao. Isto tako i s Marcom jer ga nisam poznavao."

Prije sedam mjeseci Tory je saznala da je trudna i da nosi curicu koju će dočekati u veljači iduće godine. "Chris je biološki otac, a to znamo s obzirom na vrijeme i datume. Svi ćemo zajedno odgajati dijete, tako da su svi očevi na neki način.



Na činjenicu da će postati otac, Chris kaže: "Interesantno je. Iako sam odrastao s idejom o jednom tati i jednoj mami, ali mi dečki se podržavamo međusobno, tim smo. Uvijek se šalimo na temu onoga 'pitaj tatu', kako će se to vrtiti u krug."



Iako su oni oduševljeni činjenicom da ih četvero odgaja jedno dijete, neki članovi obitelji ne žele izraziti svoje mišljenje.

Foto: Tory Ojeda

"Većina mojih prijatelja voli moje partnere i poznaje ih, misle da smo slatki. Obitelj je suzdržana od komentara i odobravanja. Poliamorija defitnitivno nije česta pojava. Puno ljudi odrasli su u kulturi monogamije i ne vole dijeliti partnere."



Chris je dodao: "Moja obitelj polako prihvaća ovu situaciju, a u tome je definitivno pomogla činjenica da čekamo dijete. Roditelji su u početku bili protiv, mami se nije sviđala ideja da moja partnerica nije usmjerena samo na mene."



Ethanova obitelj najaktivnija je u podršci kao i Toryn stariji brat, Alistair koji kaže: "Valjda kao njezin stariji brat imam taj zaštitnički stav prema njoj. Više me brine da je sretna i da je u vezi gdje ima ljubavi, pa čak i ako to bilo s više ljudi. Ne vidim ništa loše u tome."



Nakon puno osuđivanja u javnosti, Tory se nada da će se poliamorija više prihvatiti. "Čudno nas gledaju, to je sigurno. Nazivali su me pogrdnim imenima. Možda u budućnosti to bude češće, pa ljudi više neće tako čudno gledati."



Zasada se koncentriraju na svoju vezu i budućnost i voljeli bi imati još djece.

Naše omiljene kumice s Trešnjevačkog placa otkrile su nam tajnu vječne ljubavi: