"Ili prestani pušiti ili nećeš smjeti biti blizu naše kćeri"

Zaštitnički nastrojena majka dobila je popriličan broj negativnih komentara nakon što je zabranila svojem suprugu da provodi vrijeme s njihovom kćeri zbog toga što je pušač. U svojoj objavi na Redditu, žena je izrazila svoje negodovanje zbog suprugova pušenja, a brojni korisnici nisu shvatili ovako rigorozno ponašanje. Žena se usput požalila i kako nikada nije promijenio pelene njihovoj sedmomjesečnoj kćeri, niti ju je ikada okupao, piše The Sun.

- Znam da sam možda malo previše oprezna s njom, no smatram da je to dobra stvar. Voljela bih kada bi me više znao cijeniti kao majku, umjesto da me gleda kao luđakinju - napisala je zabrinuta majka.

Međutim, većina je korisnika stala u suprugovu obranu ističući kako je njezino ponašanje previše ekstremno.

"On je njezin otac. Ne treba nikakvo opravdanje za druženje sa svojom kćeri", "Otac ima potpuno pravo odvesti kćer gdje želi. Pušenje je ružna navika, no istovremeno, to nije razlog zbog kojeg otac ne bi smio viđati svoju kćer", "Tvoj nastup i stav prema njemu je vrlo vjerojatno ono što ga distancira svakim danom sve više", bili su neki od komentara.

