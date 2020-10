Idealna rekreacija u doba pandemije: Distanca je na biciklu lako izvediva

Želite li se lagano voziti uz obalu rijeke Save i uživati u prirodi oko sebe? Ili ste možda raspoloženi za žešću rekreaciju po off-road stazama Žumberka i Plešivice? Metropola i okolica obiluju rutama za sve afinitete, kaže iskusni profesionalni vozač na dva kotača. Matija Kvasina, voditelj Škole biciklizma Zagreb. S nama je podijelio nekoliko savjeta za početnike pa tako kaže da je najvažniji dodatak svakom biciklistu kaciga:



– Najvažnija je to stavka od svih na koju treba paziti, od prvog do zadnjeg kilometra – naglašava.



Savjetuje Kvasina i da se biciklom treba kretati pravocrtno, bez naglih promjena smjera:



– Treba stvoriti naviku kretanja desnom stranom jer smo na taj način najsigurniji i najmanje smetamo prometu – dodaje.



Za sigurnost u prometu važno je da biciklisti koriste stražnja i prednja svjetla, a dobro je i nositi odjeću s izraženim bojama koje se lakše uočavaju. Prije vožnje valja provjeriti je li na biciklu sve na svome mjestu – kočnice, lanac, vijci, obavezno podesiti visinu sjedala... Tko god želi imati bolju kontrolu bicikla te imati dovoljno snage za vožnju na duže staze, treba držati okretaj pedale na frekvenciji 80-90 okretaja u minuti. Oni pak koji žele još više i treniraju rekreativno, u minuti imaju od 90 do 100 okretaja.



Više no inače u ovo doba pandemije koronavirusa preporučuje se boravak na svježem zraku i uopće kretanje na otvorenom. A prva je prednost u vožnji biciklom što je distanciranje lako izvedivo. K tome, biciklisti i inače voze u rukavicama, nose kacige i naočale i sa sobom imaju pribor za osobnu zaštitu.



Zagreb – Svetonedeljska jezera

Lagana ruta, duga 40 km

Podloga: makadam 80, asfalt 20 posto

Foto: Dražen Breitenfeld

Foto: Dražen Breitenfeld

Foto: Dražen Breitenfeld

Staza pogodna za vožnju treking biciklom



Od Zagreba do svetonedeljskih jezera može su uzvodno po savskom nasipu. Ide se po lijevoj obali uz Sveučilišnu bolnicu i golf-igralište ili desnoj uz Jarun i Prečko. Pogodan je treking bicikl, ali se preporučuje MTB bicikl radi lakše vožnje i savladavanja terena. Nakon prvih sedam kilometara nakon Jankomirskog mosta put po nasipu je nešto lošiji. Dalje bi bilo dobro ići desnom obalom. Ubrzo se nailazi na prolaz ispod zagrebačke obilaznice. Označen je bike putokazom koji vas vodi uz Svetonedeljska jezera. Tako se skraćuje put i odmah izlazi na jezero Rakitje koje je uvijek prepuno labudova. Oko jezera je kružna cesta po kojoj se može doći u kamp Zagreb. Tu se uz samo jezero može odmoriti u kafiću te uživati u jezerskim pogledima. Zatim kroz naselje Bestovje po asfaltnoj cesti nastavljate dalje do skretanja za jezero Orešje, koje također možete obići biciklom te uživati u predivnoj jesenskoj čaroliji koju upotpunjuju brojne ptice i kornjače koje ćete sigurno sresti. U blizini je i područje Ornitološkog rezervata Sava – Strmec. Povratak u Zagreb je natrag prema Orešju i netom prije Podsusedskog mosta skrene se uz Savu istim putem natrag. Osim ako ne želite ući ovdje u područje Zagreba ili na primjer kod Jankomirskog mosta. Kako bi se izbjegla gradska vožnja, najbolje se voziti što više uz Savu.



Vukomeričke gorice

Umjereno teška staza duga 30 km

Podloga: asfalt 70, makadam 30 posto

Foto: Dražen Breitenfeld

Foto: Dražen Breitenfeld

Foto: Dražen Breitenfeld

Tišina na obroncima gorica na pola sata vožnje od zagreba



Na malo zahtjevniji bike izlet najbolje je krenuti iz zagrebačkog prigradskog sela Odra. Tu je željeznička postaja i veliki parking. Može se doći biciklom i vlakom ili autom. Prvo veće naselje je Lukavec gdje svakako svratite do starog dvorca. S malo prometnije ceste se treba što prije maknuti. Kao dobar koridor može poslužiti kanal Sava – Odra ili neka od šumskih širokih cesta kako biste došli u sela Donji i Gornji Dragonožec i Trpuci. Ovo područje formalno je dio grada Zagreba, a okruženje je impresivno. Vinogradi i trsje, stare kleti i tišina vladaju na obroncima gorica, a samo na pola sata vožnje od Zagreba, čak i biciklom. Ruta je brežuljkasta, ali vrijedi se malo pomučiti. U jesen su ovdje češće magle koje se doduše lijeno povlače pred jutarnjim zrakama već stidljivog sunca. No, kako se penjete, bit će toplije, ali i ljepše. Rosa se povuče za čas. Na travu se već oko podne može i sjesti. Iz nekog od brojnih seoskih dvorišta može vas iznenaditi samo kokot ili jato patki. Primijetit ćete prizore u kućama za odmor kojih ima sve više u okolici. Ležaljke na sunčanoj terasi bile bi dobra inspiracija za provesti vikend na primjer u Trpucima. Kako god, izlet ovdje privodite kraju vraćajući se preko Lipnice i Lukavca istim putem ili na primjer malo dužim preko Šiljakovine i kroz srce Vukomeričkih gorica prema polazištu. Tu je i nekoliko dobrih izletišta i restorana poput Ključić brda.



Sava – turopolje

Lagana staza duga 40 km

Podloga: asfalt 60, makadam 40 posto

Foto: Dražen Breitenfeld

Foto: Dražen Breitenfeld

Foto: Dražen Breitenfeld

Iz grada se najlakše izvući vožnjom Savskim nasipom



Bike izleti u okolicu Zagreba najzanimljiviji su ako se može krenuti biciklom od kuće. No, dio vremena i energije potroši se na gradsku vožnju. Nije lako doći do prvih šuma, brežuljaka i jezera u okolici. Najlakše se izvući iz Zagreba uz rijeku Savu vozeći se nasipom ili servisnim cestama. Tako se dolazi do Domovinskog mosta na istočnoj strani savskog nasipa. Lijepi makadami vode uz tok Save prema Posavini i Turopolju. Nakon pola sata vožnje dolazi se do Šćitarjeva, gdje možete navratiti na kavu ili do trgovine. Dalje put svatko kreira prema vlastitim mogućnostima i željama. Prošli smo već petnaestak kilometara. No, ako je na raspolaganju cijeli dan, a vrijeme donekle dobro, može se zaputiti i dublje prema beskrajnim turopoljskim šumama. Nakon dvadesetak kilometara kod sela Bukevje najbolje je ići desno i južnije držeći se naselja Kuće i Turopolje. Dalje kroz stara i rustikalna sela te preko drvenog mosta preko Lonje prema Mraclinu. To su sve male i sporedne ceste tako da na njima nema prometa. Odavde se preko Velike Gorice koja ima dobre biciklističke staze može proći kroz grad i vratiti se na polazište tzv. istočnom obilaznicom koja je sve do Radničke ceste pokrivena bike infrastrukturom, osim preko zagrebačke obilaznice koja se prelazi preko nadvožnjaka u Kosnici. Druga je opcija ići natrag u Zagreb uz staru goričku cestu preko Buzina, po novoj bike stazi. Treba pripaziti samo pri prelasku preko Ranžirnog kolodvora gdje je staza uža i nastaviti kroz Dugave, prema centru grada.



Plešivica – Samobor

Teška staza duga 50 km

Podloga: asfalt 80, makadam 20 posto

Foto: Dražen Breitenfeld

Foto: Dražen Breitenfeld

Foto: Dražen Breitenfeld

Šesto metara uspona na ruti za ljubitelje adrenalina



Ova brdska ruta je za sve one željne adrenalinske vožnje po relativno dobrom asfaltu i prometnici po kojoj se ne kreće puno vozila. Ide iz centra Samobora usponom prema selu Rude i dalje Poljanicama na prijevoju prema Plešivici. Treba računati na uspon od oko šest stotina metara, a na Poljanicama je otvoreno istoimeno izletište gdje se možete okrijepiti. Ruta ide po obroncima Plešivice kroz brojne vinograde do Balijinog Brega, odakle se cesta ponovo jače uspinje prema još jednom prijevoju, kako bi se vratili natrag pod okrilje Samoborskog gorja. Tu je i sjecište mnogih planinarskih staza prema Japetiću i Žumberku. Ovdje se vozi po finom makadamu oko pet kilometara, a zatim se asfaltna cesta spušta dvadesetak kilometara. Na ovoj ruti moći ćete ubrati jesenske šafrane, grickati jabuke kojih još obiluje po stablima. Bit će tijekom vožnje i vruće i friško, malo teško, ali i ugodno. Savršeno za urbanu mobilnost u planini, uz dodatak prirode i friškog zraka. Ogladnite ili ožednite, na putu je nekoliko planinarskih domova. Uz potok Gradna vraćamo se u Samobor na poznate kremšnite i svoje polazište.



Jastrebarski lugovi

Vrlo lagana staza duga 25 km

Podloga: asfalt 30, makadam 70 posto

Foto: Dražen Breitenfeld

Foto: Dražen Breitenfeld

Foto: Dražen Breitenfeld

Duge i ravne ceste u skladu šumskog prostranstva



Koji kolaž livada i šumskih perivoja! Kao da smo u Škotskoj ili Engleskoj, a ne doma, kod nas. Jastrebarski lugovi su duge i ravne ceste koje izgledaju nestvarno i tako daleko. A sve je tu nadohvat od Zagreba. Najbolje je odmah kod izlaza s autoceste koja ide od Zagreba prema Karlovcu parkirati se i krenuti u šumska bespuća. Ili doći iz Jastrebarskog po nešto prometnijoj cesti. Zato u lugovima nećete sresti nikog osim srne ili naići na bezbroj lovačkih čeka. To je sklad šumskog prostranstva koje je isprepleteno cestama koje su pod pravim kutom kao urezane među stabla. Ceste su lijepo uređene, a održava ih lokalna šumarija i idealne su za vožnju biciklom. Do Crne Mlake ima oko sedam kilometara. Iako prolaz oko ribnjaka nije dopušten, ne znači da ne možete kao namjernik malo zaviriti u carstvo riba i ptica. Za nastavak pedaliranja treba se vratiti na glavnu makadamsku prometnicu. Oznake za bike staze jastrebarskog područja provući će vas uokolo, sve do izlaska na livade oko Domagovića. Tu se prelaskom preko autoceste te puno malih mostića i potoka vraćate natrag na polazište u Jastrebarsko, preko sela Cvetković.

