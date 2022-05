Iako su ih mnogi odgovarali, par uz dvoje svoje posvojio čak 19-ero djece: 'Sve volimo jednako!'

Shelly i Jared iz Arizone u SAD-u, često dijele život svoje obitelji na društvenim mrežama, gdje su ispričali i kako su ona i njezin suprug u 15 godina posvojili čak 19-ero djece,.piše The Sun.

U braku su, kaže Shelly, 15 godina, a prvo su dobili dvoje svoje biološke djece, a onda su odlučili krenuti s procesom udomljavanja pa posvajanja i pružiti dom djeci koja ga nisu imala. A iako bismo možda pomislili da će takav nesebičan čin svi podržavati, par je u jednom svom Tik Tok videu otkrio i kako su im mnogi govorili da ne posvajaju...

- Govorili su nam da su djeca iz domova problematična i da ne bismo trebali to raditi kada imamo svoju djecu, no to nas nije spriječilo da učinimo sve da im pružimo dom pun ljubavi. Svu svoju djecu, posvojenu ili biološku, volimo jednako! - rekla je Shelly.

A osim što su prihvatili čak njih 19 i tako ih izvukli iz sustava udomiteljstva, Shelly i Jared su im odlučili pronaći i braću i sestre i ponovno ih spojiti, pa su u jednom videu objasnio koja su djeca i biološki braća i sestre.

Prvo su, kažu, posvojili troje odrasle djece, a nakon toga i njihova dva brata i dvije sestre koji su bili razdvojeni, kod različitih udomitelja.

Nakon toga dom su pružili i dvojici braće, te dvojici dječaka koja nisu biološki povezana, pa onda i manjoj djevojčici čijeg su brata jako dugo pokušavali pronaći i nakon nekog vremena uspjeli dovesti kući.... Ni tu nije bio kraj i nastavili su do nevjerojatnog broja 19...

Tako im danas, pričaju, i kad starija djeca odsele iz njihovog roditeljskog doma, kuća ne utihne jer uvijek ima i mlađih, a Shelly i Jared opet razmišljaju da još nekome pruže ljubav i dom.

