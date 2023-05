Htjela je jednostavnu manikuru, ali ono što je dobila ju je šokiralo: ‘Svi mi kažu da izgledaju kao zubi!’

Jedna žena otkrila je kako je željela glamurozne akrilne nokte, no nažalost, njezina manikura ispala je totalni promašaj. Naime, Ashley je objasnila da je otišla u salon kod kozmetičarke i tražila chic ombré manikuru. Međutim, nokti koje je Ashley dobila na kraju nisu izgledali nimalo nalik onome što je tražila i mnoge su nasmijali, piše The Sun.

I ne samo to, ljudi su rekli da njezini nokti izgledaju poput zuba i savjetovali su joj da tuži salon. Ashley se na Tik Toku odlučila požaliti na svoje neuspjele nokte, a video je objavila pod naslovom: "ovo nisam mogla izmisliti". Na početku isječka od 15 sekundi Ashley je podijelila sliku noktiju koje je tražila.

Uz svoju snimku, Ashley je podijelila popularni audio zapis koji govori: “Trenutno doslovno plačem zbog svojih noktiju. Ovo sam htjela - ok?" Zatim je podijelila video u krupnom planu na kojem pokazuje svoje nokte, a zvuk se nastavljao: "I ovo je ono što sam dobila." Ne samo da Ashleyni nokti nisu bili iste duljine koju je tražila, već su bili i potpuno drugačijeg oblika.

Osim toga, boje su bile različite i ono što je mislila da će biti zadivljujuća manikura, zapravo je bilo potpuno suprotno. Ashleyin snimak očito je šokirao mnoge jer je postao viralan i prikupio nevjerojatnih 2,8 milijuna pregleda. Mnogi korisnici društvenih mreža ostali su šokirani njezinom manikurom, a mnogi su pomislili da joj nokti izgledaju poput zuba.

Jedna je osoba napisala: "Izgleda kao da su zubi na tvojim noktima." Drugi je dodao: "To je linija desni i zubi... Ne mogu sada to prestati vidjeti." Treća je osoba komentirala: "Kakvi su to umjetni zubi!?!" U isto vrijeme, netko drugi je objavio: "Oh, vau, to je gore nego što sam mislio da će biti." Dok je jedna obožavateljica tvrdila: "Moraju ti vratiti novac." "Nadam se da ćeš ih tužiti", glasio je još jedan od komentara.

Nokti vam pucaju, listaju se ili ne mogu izrasti? Možda nesvjesno radite neku od ovih pogrešaka: