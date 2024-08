Hrvat se požalio na probleme u braku pa izazvao raspravu koja traje danima

Jedan je muškarac, kad se oženio, vjerovao da je pred njime i suprugom svijetla budućnost, ispunjena ljubavlju i zajedničkim ciljevima. No, život nakon braka donio je nepredviđene izazove i teškoće koje su poljuljale njihovu vezu. Sada, deset godina kasnije, suočava se s dilemom koja ga tjera da preispita sve ono u što je vjerovao o ljubavi, povjerenju i obiteljskom životu. Svoj problem odlučio je iznijeti na Redditovom forumu AskCroatia, ali nije očekivao raspravu koju će time izazvati.

‘Žena i ja smo u braku 10 g i hodali smo prije toga još 4. Dok smo hodali sve je bilo super, veza za poželjeti. Nakon što smo se oženili sve je otišlo ukrivo. Nakon godinu i nešto dana rekla mi je da me varala s bivšim dečkom, i da je sve to trajalo jedno dulje vrijeme. Ja sam bio fokusiran na posao i plaćanje kredita za stan u koji smo se tek uselili i istina nisam se toliko bavio s njom koliko sam mogao. Ona nije imala posao i ja sam bio ‘breadwinner’, napisao je.

‘Odlučio sam pretrpjeti sve to i ona se odlučila promijeniti. Radila je zaista mnogo po doma i trudila se oko mene. Nakon par godina dobili smo klinca i oboje smo dosta vezani za njega. Još nekoliko godina poslije, počinju se ponavljati stvari sa početka braka, kaže mi da joj nedostaje topline, pozornosti, ljubavi... Dosta smo se bavili oko klinca, a i sama činjenica oko afere s početka je dovela do toga da nismo bili toliko bliski kao dok smo hodali. Neke su mi pomisli oko nje bile odbojne’, priznaje.

‘Svejedno, nije nam generalno bilo loše, išli smo na razna putovanja, događanja itd, a i mi međusobno smo si dosta pasali, od razgovora do svega ostalog. Bilo je nekih svađa oko stvari po doma i nije bilo sve savršeno ali je funkcioniralo. Kada mi je ponovno rekla da se ne osjeća voljeno, sve me podsjetilo na aferu koja se desila prije dosta godina sad. Vrag mi nije dao mira i pogledao sam joj mobitel. Dopisivala se s nekim tipom, ali vidio sam samo poruku gdje kaže da joj je bilo ugodno pričati i da se ne želi više družiti’, dodaje.

‘Rekla mi je da nije ničeg bilo, nego da je s njim mogla pričati, a sa mnom se nije osjećala tako. Ne znam kako je to moguće ako je uvijek imala priliku i često bih ju pitao kako joj prošao dan itd. Najgore od svega, kaže da ona ne želi biti takva osoba - da joj drugi imaju priliku uletjet i za sve krivi mene’, nastavlja, ‘Pomiješane su mi emocije i ne znam što učiniti sada. Rastati se ili ne. Da nemamo klinca bilo bi lako. Oboje sad u kasnim 30-ima možemo birati između pokušati izgladiti ili ostati sami. Reddit mišljenja?’.

Ispod teksta razvila se velika rasprava koja traje već danima. ‘Ne kužim kaj je s tobom ak joj se okolo švrlja? Kaj nije jednostavnije prekinuti i onda švrljaj do mile volje’, poručio mu je jedan, a drugi dodao: ‘Nema tu ljubavi više, majstore. Svatko na svoju stranu, još dok imate prilike za miran razlaz. Ostanite prijatelji, dijelite dio života s djetetom, ali ljubavi tu više nema’.

‘Mislim... i da joj fali ne znam čega, apsolutno nije normalno da se ide dopisivat s nekim drugim.. što ako joj bude falilo seksa, oće se opet je*at s drugim? Ako budeš slučajno izgubio posao, oće te onda napucat kad joj više ne budeš plaćao račune? Grub sam, ali to ti je to. Imaj samopoštovanja, jer ako ga nemaš, svi će te gazit čim stignu’, izravan je bio treći. ‘Trebao si to prekinuti kad ti je prvi put rekla za varanje. Ali nisi imao hrabrosti - sad biraj između 2 opcije: 1) rastava i navlačenje po sudovima i centru za socijalnu skrb ili 2) oprostiti joj i ostati papak do kraja života’, poručio je idući.

‘1. Testiranje na očinstvo 2. Rastava’, kratak i jasan bio je jedan od komentatora. ‘Ima parova koji su unatoč tome što od početka nije išlo, imali 3 djece i na kraju se rastali u 60-ima. Definitivno si u boljoj situaciju nego oni, ali razmisli pogotovo ako želiš još djece’, bio je blaži idući.

‘Papučaru jedan. Dok na sebi tegliš kredit stana, ona te prevari i još joj svjesno napraviš dijete. Sve si red flagove prešišao kao Janica Kostelić’, bio je brutalan jedan pa brzo dobio odgovor: ‘Još će u rastavi izgubiti i stan i dite, al će i dalje plaćat kredit a i alimentaciju, nije mu lako’. ‘Jesi ziher da je klinac tvoj ? Bez uvrede al ta te možda vara 24/7 dok si na poslu. Ja da sam ti prekinuo bih to odmah kad bi mi to rekla i bok. Ne znam kako bih ikada mogao vjerovati onoj koja me varala i to što ti kažeš na duže vrijeme’, napisao je drugi.

