Hoće li u vašem braku nestati seksa? Stručnjakinja otkrila znakove koji pokazuju na nedostatak intime

Kada ste zadnji put imali seks? Prije nekoliko dana? Tjedan? Mjesec? Ili se zapravo ne možete sjetiti kad ste posljednji put to učinili? Iako postoje mnogi opravdani razlozi zašto se seks stavlja u drugi plan, ako se iskreno ne možete sjetiti kad ste zadnji put bili intimni, ili još gore, nije vas briga, možda idete prema braku bez seksa.

Nakon što prestanete imati seks dulje od godinu dana, to gotovo uvijek ostane tako osim ako se jedno ili oboje ne uhvatite u koštac s problemom. Daleko je lakše obratiti pažnju na znakove koji ukazuju na nevolje i djelovati odmah, kako piše Daily Mail.

Nikada vam nije bilo ugodno razgovarati o seksu

Parovi koji opstaju i seksualno napreduju su oni koji otvoreno razgovaraju o seksu. Gotovo svi seksualni problemi mogu se riješiti ako možete razgovarati o stvarima sa svojim partnerom. Dugotrajni seks dovoljno je teško održati uzbudljivim. Ako nikada niste imali otvoren razgovor o tome što volite, a što ne volite, to je nemoguće. Dobra komunikacija ključna je za zdrav seksualni život i zdrav odnos.

Ne pokušavate izgledati privlačno jedno drugome

Privlačnost je neophodna ako želimo da seks dugoročno opstane. Svi bismo voljeli misliti da je važno ono što se događa iznutra, ali fizička privlačnost je veliki čimbenik dugoročne želje. Ljubav je ljubazna - požuda nije. Ljubav reagira na inteligenciju, humor i osobine ličnosti, ali seks je fizički. Požuda je pod jakim utjecajem onoga što vidimo, ona je instinktivna. Ne možemo kontrolirati što smatramo seksi i privlačnim, a što ne.

Vaša djeca dobivaju svu vašu naklonost i pažnju

Istina, bebe trebaju stalnu pažnju i seks je sasvim opravdano u drugom planu prvih šest mjeseci nakon poroda, ali ako vaše dijete još uvijek spava u krevetu s vama osam godina kasnije, postoji problem. Mnogi roditelji sve svoje vrijeme i energiju prelaze jedno s drugoga na djecu kada postanu roditelji. No važno je i međusobno sudjelovati kako biste održali erotsku energiju živom.

Idete spavati u različito vrijeme kako biste izbjegli seks

Biti u istom krevetu u isto vrijeme znači da postoji prilika za seks. Ako izbjegavate ići na spavanje u isto vrijeme kad i vaš partner, time smanjujete tu šansu. Ovo je klasična taktika izbjegavanja seksa. Većina ljudi je potpuno svjesna da se to događa. Još jedan uobičajeni scenarij za parove koji izbjegavaju seks: jedan odlazi u krevet, drugi odlazi u radnu sobu kako bi masturbirao.

Niste nježni izvan kreveta

Kada prestanete imati seks, prestajete biti nježni i izvan kreveta, jer se bojite da bi bilo kakva intimnost mogla dovesti do započinjanja seksa. Ovo ne znači samo smrt za vaš seksualni život, već će uništiti i vašu vezu. To je razlog zašto morate razgovarati o tome što se događa.

Sve manje se seksate i ne priznajete to

Svaki par prolazi kroz razdoblja kada imate puno seksa i razdoblja kada nema seks. Život se umiješa i seks je često prva stvar koja pati jer smo skloni čekati da budemo dobro raspoloženi i energični prije nego što ga imamo. Stres, traumatični događaj, rođenje djeteta, bolest – svi oni utječu na učestalost seksa. Kako se nosite s razdobljima bez seksa najviše govori. Parovi sa zdravim seksualnim životom govore o tome da ga nemaju. Međusobno se uvjeravaju da je to privremena greška i da će se usluge uskoro nastaviti. Jedno drugom jasno daju do znanja da im to nedostaje.

Češće kažete ne nego da

Svatko je čuo savjet da o svom seksualnom životu treba razmišljati kao o bankovnom računu? Ideja je da ako redovito uplaćujete depozite, saldo ostaje zdrav; ako niste uplatili neko vrijeme, brzo se isprazni. Ako jedno od vas inicira seks, a drugo ne govori češće nego što govori da, imate problem.

