'Hoće li mi upoznavanje supruginog ljubavnika pomoći da pređem preko njezine afere?'

- Svaki put kad izađem, brinem se da ću naletjeti na bivšeg ljubavnika svoje supruge. Koliko ja znam, to se možda već dogodilo. Nemam pojma tko je on i neznanje me ubija. Sada sam toliko paranoičan da zamišljam svoju ženu s većinom muškaraca koje vidim - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Sedam mjesta gdje svaka žena želi da je ljubite, a ni jedno nisu - usne!

Prošli mjesec priznala mu je da ga je varala četiri godine njihove desetogodišnje veze. On uopće nije sumnjao da bi mogla biti nevjerna, ali kaže kako je imala aferu jer je on puno radio i bila je usamljena. Iako je priznao da je bio loš muž, ne želi mu reći detalje svoje afere te tvrdi kako nije vidjela ljubavnika posljednje dvije godine.

- Još uvijek je volim i želim joj oprostiti, a i pokušavamo učiniti da stvari funkcioniraju radi našeg sina, koji ima osam godina. Istina je da nisam siguran da mogu oprostiti i zaboraviti. Jedino o čemu mogu razmišljati je njezin bivši ljubavnik. Moram znati tko je on. Paranoičan sam da mi se očevi na igralištu, barmeni u našem lokalnom pubu i svi dostavljači smiju iza leđa. Kako sada možemo krenuti naprijed od ovoga? - nastavio je.

- Možda mislite da će vam znanje identiteta ljubavnika vaše žene pomoći, ali istina je da će se vjerojatno samo osjećati još gore. Vaša ljubomora je prirodna, ali beskorisna. Ako želite popraviti svoju vezu, a zvuči kao da želite, morate zajedno poraditi na tome. Moguće je da se par oporavi od afere, čak i ovakve dugačke. Ponekad veza postane i jača i bolja. Morate je prestati isključivati, razgovarati o tome što je pošlo po zlu i što se može poboljšati te obnoviti međusobno povjerenje - odgovorila mu je Deidre.

Građani o padu Facebooka, Instagrama i Whatsappa: "Htio bi da nam se to češće događa, bilo mi je lijepo bez društvenih mreža"