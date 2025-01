Gradić od dvije tisuće stanovnika naslijedio pravo bogatstvo: 'Mislili smo da je riječ o šali'

Mali grad u Francuskoj, u regiji Normandiji, ovih je dana postao prava medijska senzacija, i to nakon što je postao bogatiji za više od 10 milijuna eura. Ne, ondje nije pronađena nafta niti je ovo mjestašce preko noći postalo europski centar za 'bijelo zlato', već je gradski proračun 'podebljan' zahvaljujući neočekivanom nasljedstvu. Baš kao u nekom filmu, novac je grad naslijedio od čovjeka koji ga za života čak nikada nije ni posjetio, piše UNILAD.

Čovjek koji je gradu darovao gotovo cijelo svoje bogatstvo je Roger Thiberville, muškarac koji je preminuo u kolovozu 2024. u dobi od 91 godine. Roger nije imao djece ni bliskih rođaka kojima bi ostavio milijune, pa je odlučio sav svoj novac ostaviti malom francuskom gradiću s manje od dvije tisuće stanovnika.

Razlog zbog kojeg se odlučio na takav potez poprilično je jednostavan, mnogi bi rekli čak i bizaran. Nasljedstvo je odučio ostaviti ovome gradiću samo zato jer spomenuto mjesto nosi njegovo prezime – Thiberville. Thiberville se nalazi u Normandiji, na sjeveru Francuske, a budući da Roger, inače meteorolog iz Pariza, nije imao nikoga kome bi ostavio milijune, smatrao je da grad zaslužuje 10 milijuna eura, iako ga nikada nije ni posjetio.

Gradonačelnik Thibervillea otkrio je medijima kako je, kada je prvi put čuo za nasljedstvo, pomislio kako se rado o šali. 'Svi smo na početku mislili da je to šala', rekao je gradonačelnik Guy Paris za The Times o trenutku kada je prošle godine primio poziv u vezi s novcem. 'Zatim nam je javni bilježnik rekao da se želi sastati s nama, pa sam shvatio da je sve to istina, što je nevjerojatno za malu zajednicu poput naše. Nakon sastanka sa zamjenikom prefekta i šefom porezne uprave našeg okruga, dobili smo detalje o nasljedstvu. Bila je to prekrasna vijest neposredno prije Božića.'

Grad Thiberville je navodno u dugu od 400.000 eura pa će Rogerov novac pomoći da se ti dugovi podmire. Objašnjavajući što će još učiniti s novcem preminulog multimilijunaša, Guy je otkrio kako zahvaljujući ovom neočekivanom dobitku grad neće morati povećavati poreze, što znači bolju kvalitetu života za njegove stanovnike.

'Planiramo stvoriti javni park, obnoviti osnovnu školu i krov crkve te izgraditi nogometno igralište. Postoji cijeli niz projekata koji će poboljšati lokalni život i pomoći lokalnim tvrtkama', najavljuje gradonačelnik. Također, u gradu se nadaju izgradnji nove vatrogasne postaje i doma za starije osobe.

Ako se pitate kako je skromni meteorolog poput Rogera završio s tolikim novcem, odgovor leži u njegovoj obitelji. Preminuli znanstvenik potjecao je iz obitelji vinara i naslijedio je novac od svojih roditelja i sestre. Nije bilo nikakvih uvjeta vezanih uz Rogerovu veliku donaciju Thibervilleu, ali gradonačelnik je rekao da će u čast darežljivom 91-godišnjaku u gradu biti podignut spomenik.

